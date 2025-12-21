張文5度變裝預謀大規模犯案 這些武器囤商旅驚呆警方

張文被查出，他早已擬好作案計劃。（翻攝畫面）

通緝犯張文日前在北捷隨機殺人，造成4死11傷悲劇，警方調查張文犯案前已規劃縝密，包含事前勘查地形、將藏匿處由租屋處轉移至附近商旅，犯案過程5度變裝，囤放汽油彈、煙霧彈、刀具等犯案工具，所幸即時攔阻，未擴大更多傷亡。

警方調查，張文事前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈、13把刀具，但犯案時僅攜帶並使用其中一小部分，其餘仍留在商旅套房內，未攜出所有預備武器，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，不排除還計畫下一場更大規模犯行。

張文19日依計畫先在台北車站捷運站內投擲煙霧彈，意圖製造混亂，企圖以「煙霧」掩護真正意圖。期間雖有民眾奮勇上前試圖壓制，卻不幸遭其殺害。

犯案後，張文迅速變裝混入人群離開，返回商旅補充武器，隨後轉往人潮更多的捷運中山站外及誠品南西店一帶。

警方指出，若張文原本打算犯案後尋死，理應一次帶足所有武器並全數使用，但他明顯保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃。

警方調查，張文除準備煙霧彈、汽油彈與刀械外，還購買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝等裝備，並規劃至少5次變裝，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中逃脫。

另外，張文在犯案前即曾實地勘查犯案地點與路線，但進入誠品南西店後，疑事跡敗露墜樓身亡。

