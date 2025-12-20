張文5次變裝！縱火瞬間曝光 火勢60秒迅速擴大

張文縱火，大火燃燒。（圖／東森新聞）





台北捷運北車、中山站連環攻擊事件，警方持續釐清張文19日當天的犯案行動軸線，而他在當天犯案時沿路變裝5次，還曾在台北市長安東路一帶縱火燒車後逃逸，造成多輛車輛毀損，現在現場畫面曝光了。

根據監視器畫面顯示，19日下午3時53分，張文在台北市長安東路一段75號附近，騎乘機車抵達後隨即下車，當時身穿咖啡色上衣、黑色短褲，走到一處騎樓後點火，張文在點火後立刻騎車離開現場，火勢瞬間竄出，現場迅速出現明顯火光，不到1分鐘火勢便迅速擴大，演變成熊熊烈火，吞噬路旁停放的車輛，最終造成1輛汽車及2輛機車嚴重毀損。

現場回顧案情，張文19日單續犯案，下午先在市區多處縱火，晚間再到捷運台北車站投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，隨後前往南西商圈犯案，最終墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、11人受傷，全案動機與是否涉及預謀行為，仍由警方持續釐清中。

