張文5次變裝 2換交通工具

台北市警局長李西河二十二日說明「一二一九」隨機攻擊案偵辦進度。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

針對十九日台北市隨機襲擊事件，台北市警局於二十二日下午召開偵辦進度說明記者會。局長李西河表示，二十七歲嫌犯張文刻意規避偵查且具高度預謀性，五次變裝並採步行、機車、YouBike等三種交通方式，大幅增加偵辦難度。

警方說明當天張文犯案過程表示，林森北路一一九巷下午三時四十八分遭縱火，警方下午三時五十三分獲報派員到場；隨後長安東路一段三時五十一分也被縱火，警方三時五十六分獲報、四時到場。警方調閱監視器取得犯嫌面貌特徵，疑為同一名身著米色外套的男機車騎士所為；經持續追查，發現犯嫌當天下午五時十八分棄置機車並脫下外套，變裝為黑色短袖上衣和戴黑色鴨舌帽，改騎YouBike逃逸。

廣告 廣告

警方表示，當天下午五時四十一分確認涉案男子為張文，隨即成立專案小組通報攔截圍捕、聲請調取票、即時定位等查緝作為，並分析可能藏匿處所，由線上警力持續查找及加強治安維護。

警方當天下午五時五十八分派兩名員警前往張文桃園市楊梅區的戶籍地查緝；當晚六時協請楊梅警分局查訪。自員警抵達林森北路縱火現場至確認張文身分共計一０六分鐘。

此外，中山警分局偵查隊長當晚六時十一分看見媒體報導北車Ｍ７出口遭丟擲煙霧彈案件，犯嫌特徵和上述縱火犯嫌相似，研判兩案有關。

警方說明，張文當天下午四時五十三分在公園路租屋處縱火，七名員警四時五十八分獲報到場協助撲滅火勢，並協助消防員破門。經查，張文縱火後於四時五十九分步入北捷地下街Ｍ８出入口，並穿著連身雨衣和手拉汽油彈行李箱，下午五時二十三分丟擲煙霧彈前還刻意快速變裝，露出內著戰術背心和防毒面具遮蔽容貌；犯案後隨即換穿米黃色外套和背黑色側背包，作案鞋子則棄置現場，於下午五時二十七分用黑布摀臉混入人群中往中山地下街方向逃逸。

警方提到，當晚六時十八分取得中山警分局情資，並於六時二十三分查訪房東確認後，六時三十八分確認張文身分並進行圍捕。丟擲煙霧彈案情部分，全程從受理報案到鎖定犯嫌身分共計七十三分鐘。

警方認為，張文預先勘查地形熟悉動線，快速犯案逃逸，並五次變裝、更換交通工具，拖延警方調查；且三處縱火地點鄰近條通區域，無法直接聯想跨區犯案。

此外，張文刻意規避偵查，具有高度預謀性，採多重手段刻意規避偵查，大幅增加警方第一時間偵辦難度。

對於案件造成遺憾結果，警方說，將虛心接受各界指教，針對「跨單位整合、區域案件聯動機制、快打部隊啟動」部分，將進行深度檢討與優化。