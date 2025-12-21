張文53瓶汽油彈「警曝購買來源曝光」 蝦皮首發聲明：均依法可販售品項

27歲凶嫌張文傳在蝦皮購入犯案工具，電商平台蝦皮購物昨（20日）急發布聲明。（翻攝畫面、自蝦皮購物臉書）

27歲凶嫌張文19日在台北車站、中山站，犯下震撼社會隨機殺人案，最後從誠品南西店墜樓身亡，總計釀4死11傷。北市警初步懷疑，張文犯案工具可能透過網購取得。對此，電商平台蝦皮購物昨（20日）急發布聲明，證實張文確實有購買紀錄，但強調並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

警方在事發地點，找到他汽油彈、煙霧罐、戰術背心、防毒面具、刀械等物品，包含張文遺棄的戰術背心、汽油彈15瓶、使用過的煙霧罐17顆等物品，另又在誠品頂樓找到15瓶汽油彈，以及旅館搜出23瓶汽油彈。其位於中正區的租屋處則有5桶汽油桶。

警方初步調查表示，張文透過蝦皮購買汽油桶、行李箱以及煙霧彈，而他使用的並非軍規煙霧彈，而是800-900元網路可購買的產品，正全面清查其電商交易紀錄。據了解，張文購買的煙霧彈，雖非軍用制式裝備，主要作為登山求生、或是於生存遊戲使用，並不罕見，可於網路購入，使其成為管制上的灰色地帶。

對此，蝦皮昨也緊急發布聲明，指經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，但強調並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具，強調經查相關商品均屬依法可販售之品項，也表示後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

蝦皮購物針對昨晚北市隨機攻擊事件聲明如下：

經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自 11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

經查相關商品均屬依法可販售之品項。蝦皮已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

