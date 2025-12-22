張文75分鐘內兩度犯案 李西河駁警方螺絲鬆.強調無怠慢

社會中心／綜合報導

北捷持刀殺人案，嫌犯張文先在台北車站，丟擲煙霧彈又持刀殺人，甚至還能步行到中山站，接連殺人，75分鐘內兩度犯案，警方挨批螺絲鬆了，甚至早從下午就已經三度縱火，橫向聯繫出問題，警方強調，從縱火案開始，就一直在比對身分並無怠慢，局長李西河則呼籲外界，多替警方打氣加油。

就在北車捷運M7出口，張文丟擲煙霧彈，甚至砍人後，還走到中山站犯案，警方挨批第一時間沒掌握身分，甚至傳出無線電還失靈，讓警政署很難堪。警政署長張榮興vs.立委（民）黃捷：「無線電不通這個不可能的啦，跟縱火的比對才確定同一個身份，我想警方到達現場，是跟時間在做賽跑。」

縱火案發生後警到場 里長立刻告知另處也有縱火情形（圖／民視新聞）

看看監視器畫面，張文不疾不徐，拿汽油桶，來到長安東路，一家火鍋店後巷縱火，早從19日下午，15點48分，張文先在林森北路縱火，接著再跑到長安東路，點火燒汽車，外界質疑縱火犯，為何接連犯案，警方難道不知情嗎。中山分局分局長張耀仁表示「通訊軟體報告所內幹部還有所長，這時候里長也來告訴我們，附近還有一處疑似有縱火情形，我們在17點41分的時候，確認涉嫌人為張姓嫌犯。」隨後來到公園路，自家租屋處點火，甚至還有不少汽油罐，一小時三度犯案，外界質疑警方，遲遲抓不到人，分局長有話要說。中正第一分局分局長陳瑞基表示「監視器取得他比較正面容貌，以及綜合中山分局所提供的情資，我們也去查訪，他在公園路租屋處房東的指認，一共是花了73分鐘來做確認，後續就啟動圍捕。」

北市警局長李西河表示 批評指教皆虛心接受判能替警察加油打氣（圖／民視新聞）

張文跑到北車丟煙霧彈，犯案後九分鐘，派出所所長第一時間抵達現場。隨後進到旅館變裝補給，來到中山站持刀攻擊，75分鐘兩度犯下殺人案，如入無人之境，難道螺絲真的鬆了嗎？中正第一分局分局長陳瑞基表示「利用17顆煙霧還有汽油彈，製造現場混亂完成犯案之後，這很明顯就是規避警方地有效偵查，但是專案小組仍在最短時間，克服干擾查明嫌犯身分。」北市警局挨批慢半拍，局長李西河則盼外界，能多給警方一些鼓勵。台北市警察局長李西河表示「一些的批評與指教我們都虛心接受，警察面前能夠簡單一句辛苦了，我相信我們警察同仁，會感受到你們的溫暖。」每分每秒跟時間賽跑，案發當下員警繃緊神經逮人，並非毫無作為，面對可能的隨機攻擊威脅，警方步步為營。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

