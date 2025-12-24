張文8萬電競筆電「48數碼加密」 破解卡關求助原廠無用

娛樂中心／徐詩詠報導

張文19日在北市內犯下多起縱火與隨機殺人案，消息曝光後震驚台灣社會。如今張文的犯案動機成為警方想破解的主要目標。不過張文在作案前已經將要價8萬多的電競筆電燒毀，刑事局想試圖破解，找上原廠求助，但原廠表示無法破解。

張文燒毀8萬電競筆電「48數碼加密」！破解卡關連原廠也都幫不了

張文在北市多區縱火、施放煙霧彈後隨機傷人。（圖／翻攝畫面）張文在19日犯案前夕，曾在北市多點縱火試圖引開警方注意，其中他在租屋處附近縱火時，連帶把藏有犯罪資料的筆電一併燒毀。網紅四叉貓則在臉書上透露，張文持有筆電型號為華碩2023年的ROG Strix SCAR 18，售價為8萬8900元。警方發現筆電被燒毀後，雖然螢幕與主機板受損，但硬碟仍可正常運轉，若能成功破解就可能掌握張文的作案動機。



廣告 廣告

張文燒毀8萬電競筆電「48數碼加密」！破解卡關連原廠也都幫不了

張文使用筆電為高階電競筆電。（圖／翻攝華碩官網）

根據《知新聞》報導，張文使用的為頂級電競筆電，受到系統 BitLocker 硬碟加密影響，刑事局向筆電原廠求助後未果，後續估計將採取暴力破解方式，期盼能還原資料。不過也有內行網友認為，48位數字密碼要暴力破解難度過高。若能將筆電換到其他電腦，金鑰或許會在張文的微軟帳號內。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文燒毀8萬電競筆電「48數碼加密」！破解卡關連原廠也都幫不了

更多民視新聞報導

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家1句話怒轟

張文父母下跪致歉！律師籲別追殺：他們也痛失1子

17：47卑南規模6.1地震 台東市區災情曝光

