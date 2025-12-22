張文IG、X帳號疑被挖出！詭異現況全場喊扯：好縝密的計畫

社會中心／周希雯報導

27歲嫌犯張文19日在台北犯下隨機砍人案，在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內造成4死悲劇；由於目前犯案動機成謎，他的身世背景被一一起底討論。網紅四叉貓就查出，張文就讀虎尾科技大學時，曾以自拍照發表關於「人臉辨識」論文，研究計劃也獲得政府補助4.8萬元；近期四叉貓又進一步挖出疑似張文的IG、X帳號，不過點入後竟看到詭異1幕，全場也驚訝表示「感覺一定有鬼！」

據悉，四叉貓挖出並翻閱張文的研究計畫書時，發現其中1頁附上電腦畫面截圖，內容是以自身的電子郵件信箱當示意圖。對此，四叉貓打開臉書輸入該信箱，並選擇「忘記密碼」功能，確認張文曾使用該Email創立臉書帳號，「或許就是張文的本尊帳號」。至於前陣子張文被公布臉書帳號，四叉貓指出，「那個是高職時期打手遊的帳號，不過看起來已經處理掉了，變成無解之謎」。

四叉貓指出，張文疑似有另一個臉書，近期被公開的（下）是高職時期打手遊的帳號（圖／翻攝「四叉貓。劉宇（滾動）」臉書）





四叉貓指出，張文疑似有另一個臉書，近期被公開的是高職時期打手遊的帳號（圖／翻攝「四叉貓。劉宇（滾動）」臉書）

找到臉書帳號後，四叉貓在其他平台輸入該Email，再度挖出疑似張文的IG及X平台帳號。實際點入查看，該IG帳號於2019年創立，X平台在2017年創立，不過如今頭像、追蹤者、關注名單都被清空，其中IG一則貼文也沒有，X平台則是從2020年12月起，多次PO出全黑畫面，幾乎每兩、三天就更新1次，直到2021年1月才停止更新。

四叉貓挖出的疑似張文IG、X平台帳號，頭像與追蹤名單都清空。（圖／翻攝IG）

四叉貓挖出的疑似張文IG、X平台帳號，頭像與追蹤名單都清空。（圖／翻攝X）

貼文曝光後，震撼許多網友，「帳號的互動來往，事後被清空感覺一定有鬼」、「誰沒事會去把舊帳號處理掉」、「他是學資工的，要處理這種網路資料應該很容易，甚至不留痕跡。而且他是要做天大的事」、「好縝密的計畫，都好好的把會被查的處理掉了」、「刪得很乾淨」、「被清空也太扯」、「刻意清除更明顯啦，但要恢復刪除資料不是那麼難」、「動手前清空很合乎想法，重點背後是否有人」、「我們不是有Meta的溝通管道，不能要求他們將他的資料回朔」。不過，對於帳號是在犯案前就清空，還是事後遭刪除，目前仍是未知之數。



