張文LINE僅2聯絡人恐攻動機、資金成謎 警「孤狼專線」徵求線索

張文行凶後留下謎團，警方公布「孤狼專線」徵求線索。（鏡新聞）

27歲張文19日在台北市北捷北車、中山商圈丟擲煙霧彈、隨機砍人，造成4死（含凶嫌）11傷悲劇，警方調查後確認他是1人犯案，但失業1.5年的張文如何購入大批犯罪工具，動機與資金來源成謎，北市警局與內政部警政署刑事局共組專案小組，為盡早釐清案情，若民眾知悉張文的犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊，請撥打檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

張文遭起底曾是空軍志願役，因酒駕於2022年3月遭軍方汰除；因遷移戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月遭到桃園地檢署通緝。由於張文過往課業表現優異，但清查社群發現臉書帳號僅43位朋友，LINE只有2名聯絡人，為何變成罪大惡極的殺人犯，仍是謎團重重。

張文遭軍方汰除後，曾跑到台中擔任夜間社區保全，月薪加津貼大約4萬元，不過只待了3個月就辭職離開，之後就一直是無業狀態，張文的母親僅每季匯款3萬元給他；但張文光是租金加裝備，至少就花費超過25萬元，警方目前查扣他在租屋處及商旅留下的筆電和2台平板，希望透過數位鑑識藉此釐清犯案動機及是否有共犯或金援。

警方表示，為盡速掌握張文犯案動機，專案小組正全面清查其生活狀況，包括犯罪工具、人際交往情形、薪資與財務狀況，以及是否涉及不當酬庸或其他異常情事，若民眾有掌握任何相關線索，請盡速撥打台北市警局檢舉專線「02-23817263」，或透過「110」報案電話提供資訊，協助警方調查。





