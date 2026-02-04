張新成被父母緊盯拍攝狀態 自掏腰包送出國旅行

張新成與王玉雯主演的青春愛情劇《捨不得星星》正在台播出，張新成飾演的「蔣時延」與王玉雯詮釋的「唐漾」，從高中時期就認識，彼此以兄弟相稱，兩家母親更是多年好友，感情早已融入生活日常。這段橫跨13年的陪伴關係，在踏入社會、歷經現實考驗後，悄悄產生變化，原本以為只是理所當然的存在，卻在一次次扶持中，慢慢走向愛情。

張新成與王玉雯。（圖／中天）

戲裡的曖昧氛圍讓觀眾忍不住反覆回味，戲外兩人的關係同樣充滿話題。張新成與王玉雯其實早在16年前就認識，卻直到這部作品才首度正式搭檔演出，真正成為對手演員。多年累積的熟悉感，讓兩人在鏡頭前自然流露默契，也讓不少觀眾直呼這組「青梅竹馬CP」格外真實，圈粉無數。

廣告 廣告

劇中，「蔣時延」是美食推薦平台「壹休好吃」的創辦人，他創立平台的初衷，正是希望身在外地的唐漾，能透過螢幕找回家的味道。這樣的用心只是他眾多貼心行為之一，從開車接送時主動放慢速度、避免影響對方化妝，到替她訂外送、幫助融入新環境，甚至在她遭遇職場困擾時挺身而出，細節裡滿是關照。這些默默付出的行動，也讓角色被觀眾封為「忠犬系男友代表」。

張新成曾笑說自己過去對浪漫並不在行，但因為《捨不得星星》，反而學會不少生活裡的貼心心法。他分享，與其猜對方想吃什麼，不如一次準備兩種選擇，「這樣不管她想吃哪一個，都不會失望。」他也坦言，自己和角色其實不太一樣，年輕時比較不擅長表達情感，但現在會更願意站在別人的立場思考，學著把關心說出口。

張新成。（圖／中天）

雖然私下交情深厚，但兩人剛進組時，仍需要一點時間調整表演節奏。張新成形容，拍攝時的狀態和生活其實差不多，很多情緒反應都來自真實互動；王玉雯也補充，導演常常不急著喊卡，讓他們自然延伸情緒，甚至保留了不少現場笑場的畫面，成為戲中最有溫度的片段。

談到親密戲份，張新成直言並不會因為太熟而感到尷尬，但王玉雯卻分享了一段讓兩人當場愣住的小插曲。有一場電影院的戲，她依照劇本理解主動親上去，沒想到張新成原本以為只需要親臉，兩人瞬間對看傻眼，場面既尷尬又好笑。事後才發現，正是因為彼此太有默契，拍攝前反而很少逐一對戲，才會出現這樣的意外橋段。

張新成與王玉雯。（圖／中天）

更有趣的是，兩人不只自己熟，連雙方父母也彼此認識。王玉雯透露，媽媽過去就曾半開玩笑地說，希望有一天能看到她和張新成在戲裡談戀愛，沒想到真的成真。開拍後，兩邊家長還特地到成都探班，讓張新成忍不住笑說壓力不小，因為收工後的行程都被「關心管理」。最後他乾脆自掏腰包，安排長輩們出遊，才讓拍攝生活恢復自由。