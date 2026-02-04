張新成、王玉雯青梅竹馬變情侶

張新成、王玉雯主演《捨不得星星》在中天娛樂台熱播，戲裡戲外都是青梅竹馬，2人相識16年首度合作，不僅默契十足，相處氛圍也非常好。張新成笑分享，演戲時跟生活中很像，這部戲就是本色出演，王玉雯也補充：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，有時候導演不會喊停，讓我們繼續即興發揮。」

雖然張新成表示2人在拍攝吻戲、親密戲時，不會因為彼此是熟人而尷尬，但王玉雯卻不這麼想，分享拍吻戲的幕後故事，「有一場電影院的情節，他（張新成）睡著了，我過去偷親他一下，我看劇本理解是親嘴，因為當時已經在一起了。」結果張新成卻以為只要親臉，「然後我親過去後，他就『啊？』我也跟著『啊？』2個人都懵了」，這意外插曲讓人啼笑皆非。

張新成和王玉雯不僅彼此熟識，就連雙方父母也都認識，王玉雯透露，過去媽媽曾說「妳要是能跟新成演一對就好」，此次終於成真演情侶，雙方父母很開心，更跑來成都陪他們拍戲，張新成自曝有點困擾：「他們老管我們收工後的生活。」王玉雯更表示：「父母在的時候，嚴格控制我們的就寢時間。」最終張新成自掏腰包，讓雙方父母一起去旅遊。

被封忠犬小狼狗圈粉

張新成在劇中飾演美食推薦平台創辦人兼總裁「蔣時延」，而他創立的初衷是為了青梅竹馬「唐漾」，他的暖心之舉可不只這一件，像是開車接送她上班，留意到對方正在化妝，就立刻減速，還幫她出手解決上司的騷擾，這些浪漫又貼心的暖男舉動，被稱為「忠犬小狼狗」圈粉。該劇周一至周五晚間9點在中天娛樂台播出。