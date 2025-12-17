張昌宗剛哄睡77歲武則天，轉身走入隔壁房，緊接傳來的嬌喘聲讓女皇心碎

大陸中心／唐家興報導

武則天最寵男寵張昌宗，哄睡女皇後密會上官婉兒，引發了一場後宮風暴。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

西元700年，張昌宗、武則天、上官婉兒這三個名字，在深夜的宮廷裡交織出一場震動後宮的祕密。年僅20歲的男寵張昌宗，剛哄77歲的武則天入睡，便悄然離開寢殿，走向隔壁房間；門一開，一名女子撲進他懷中，低聲詢問：「她睡著了嗎？」這一夜，成了宮中最危險、也最難以言說的瞬間。

【哄睡女皇後的深夜行蹤】

史料記載，張昌宗是武則天晚年最受寵的男寵之一，外貌俊美，被稱為「蓮花六郎」。那一晚，他如往常般服侍女皇入睡，卻在黑暗中轉身離去，走向另一名女子的房間，而那人，正是武則天一手提拔的女官-上官婉兒。

【從罪臣之女到女皇心腹】

上官婉兒出身名門，祖父上官儀曾因牽涉廢后風波而被誅，她與母親被沒入宮中為奴。即便身處低谷，她仍展現過人才情，14歲即被武則天看中，提拔為女官，成為掌管詔令、深得信任的心腹人物，在朝中地位非同一般。

【權力與慾望交錯的關係】

張昌宗原是太平公主的男寵，後被獻給武則天，迅速得勢，並引薦兄長張易之入宮。兄弟二人權傾一時，代年邁的武則天發號施令，朝臣爭相巴結。然而，隨著權力膨脹，張昌宗的慾望也不再只停留在女皇身上，他將目光投向年輕、美貌又聰慧的上官婉兒。

張昌宗是武則天晚年最受寵的男寵之一，外貌俊美，被稱為「蓮花六郎」。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【一夜私會，風暴驟起】

每當武則天熟睡後，張昌宗便悄悄私會上官婉兒。直到某個夜晚，兩人正沉浸其中，房門突然被推開，武則天現身門口。震怒之下，她掌摑張昌宗，並以髮簪擲向上官婉兒，當場見血。一句「朕待你如何？」讓整個房間瞬間凝結。

【懲罰與沉默的結局】

最終，張昌宗僅被罰俸數月，仍獲原諒；上官婉兒卻被長期冷落。她將額頭傷痕化作梅花妝，提醒自己隱忍前行。多年後，武則天再次啟用她，這段禁忌風波卻被深埋宮中，成為唐代後宮最曖昧、也最危險的一頁往事。這段往事，記錄了權力頂端最真實的寒涼：在那座金碧輝煌的宮殿裡，沒有絕對的忠誠，只有在慾望與生存邊緣不斷掙扎的孤魂。

