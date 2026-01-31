張晏塵坦言孕期心情像坐雲霄飛車！曬超音波照驚見「小櫻桃」活潑有想法

記者林宜君／台北報導

喜訊接連報到！女星張晏塵婚後迎來人生新階段，近日再度分享孕期點滴，不只曝光產檢畫面，也用滿滿幸福感記錄即將到來的新成員。台灣女星張晏塵與前排球國手詹詠引今年1月補辦婚禮時，同步公開懷孕好消息，並為寶寶取了可愛的小名「小櫻桃」。日前，張晏塵在社群平台曬出最新產檢的超音波照片，開心宣佈「我們正式升格為七口忙碌之家啦！」，一家人加上毛孩，氣氛溫馨又熱鬧。

張晏塵幽默形容，肚中寶寶相當活潑，動作頻頻。（圖／翻攝自張晏塵IG）

張晏塵同時分享夫妻與家中毛孩的合照，透露產檢再次確認寶寶是女兒後，老公笑得合不攏嘴。張晏塵幽默形容，肚中寶寶相當活潑，動作頻頻，連超音波畫面都充滿戲劇感，讓張晏塵幽忍不住笑說：「這個 Pose 一看就知道，以後應該也是很有想法的那種。」談到孕期心情，張晏塵坦言狀態起伏不小，形容整段過程就像「坐雲霄飛車」，既充滿挑戰，也伴隨著驚喜與期待。她的分享字裡行間洋溢幸福氛圍，吸引不少網友與粉絲留言祝福。面對友人稱讚「漂亮又貼心的小櫻桃」，她也俏皮回應：「有漂亮，我不確定有沒有貼心。」

張晏塵幽忍不住笑說：「這個 Pose 一看就知道，以後應該也是很有想法的那種。」（圖／翻攝自張晏塵IG）

回顧張晏塵的演藝歷程，她過去曾任記者，並擔任長壽節目《大陸尋奇》外景主持人，之後轉戰戲劇圈，演出《在光裏的人》、《美麗人生》等作品，累積不少觀眾緣。她與詹詠引原是國小同學，多年後重逢擦出火花，兩人於去年7月登記結婚，並在今年1月3日低調完成婚宴，如今即將迎接新生命，人生再添幸福篇章。

