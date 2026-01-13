張景森批北宜高鐵史詩級錯誤…李淳駁「交通建設非數字問題」：當初雪隧也有爭議「但現在都覺得蓋太晚」…周玉蔻：當初任政委不講，現在出來踢賴清徳什麼意思？

交通部興建北宜高鐵計畫送行政院核定中，前政務委員張景森卻批評，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」。對此，前駐歐代表、中經院副研究員李淳今（13日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，當初蓋雪隧的時候也有爭議，「結果現在大家都覺得蓋太晚」。

交通部為提升東部鐵路速度，多年前曾規劃台北到宜蘭拉直的「北宜直鐵」，但因推動不順，2019年時任交通部長林佳龍拋出「北宜高鐵」方案，卻因沒有可行性評估、直接跳到綜合規劃，爭議至今未歇。

廣告 廣告

張景森本月10日、12日於臉書發文批評，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」。他痛批交通部和國發會把關失靈，甚至喊話總統賴清德，「重大建設不要被選舉綁架」。

對此，李淳表示，他的父母現在住在宜蘭，所以很熟悉台北與宜蘭往返的交通，「現在塞車已經不是僅限於假日，是五、六、日都在塞；平日早上從宜蘭到台北，也很塞」。李淳表示，交通需求是存在，且宜蘭至台北往返通勤的人，只會越來越多。

節目主持人周玉蔻則點出，在前行政院長蘇貞昌任內，就已經有北宜高鐵的構想，「當初張景森在裡頭擔任政務委員，當初不出來講，卸任之後才在搞這些東西，現在出來踢賴清徳、扯後腿，是什麼意思」？

李淳接續指出，交通建設並非數字問題，且當初蓋雪山隧道的時候，也有類似的爭議，大家對花這麼多錢與時間去蓋隧道，到底值不值得很有疑慮，「結果現在沒有人反對，甚至大多數人都覺得蓋太晚」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、張景森臉書、三立新聞）

更多放言報導

前政委突提異議「宜蘭高鐵別硬幹」...民進黨宜蘭縣長候選人林國漳發聲「對縣民好的政策都應支持」：縣政團隊要思考迎接高鐵規劃

憲法法庭如扁政府監察院遭癱3年案例！張景森指藍白委隨「兩大法師」起乩結果自斃：還要繼續跟著法棍起鬨嗎？