張景森批北宜高鐵史詩錯誤 鐵道局回應

▲鐵道局回應北宜高鐵爭議。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 交通部北宜高鐵工程送行政院核定，但前政務委員張景森批，北宜直鐵變高鐵該案件是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」，專業、客觀角度來審視北宜高鐵案，避免重蹈決策失控、勞民傷財的覆轍。交通部鐵道局今（13）日表示，直鐵方案因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。

張景森日前表示，高鐵功能跟台鐵完全不同，北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵這種長途運具。因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案，還會讓建設經費大增，批評當時交通部官僚巴結長官、沒有勇氣拒絕。未來上路後班次恐怕不多，並且通勤族不會轉移，雪隧一樣塞車，轉移的卻是客運和鐵路，恐怕殺死東部台鐵。他呼籲，政府讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架。

鐵道局表示，該計畫遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案均已針對相關技術可行性及成本效益，進行深入評估，並經可行性研究、綜合規劃、二階環評審查，自98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。

若採直鐵方案主要有4項問題。鐵道局指出，直鐵因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻；若改線繞行東北角，節省時間有限、效益不足。第三，直鐵會受限「樹林－七堵」間容量瓶頸，須與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，與既有宜蘭線需分配固定之班次數，無法大幅增班。最後，在南港端新富里富康街18棟密集集合住宅與誠正國中校舍拆遷問題，爰歷經10餘年規劃，難以持續推動。

相較之下高鐵延伸宜蘭計畫，預期可使台北至宜蘭行程縮短至約28分鐘，並擴充整體軌道運輸量能至現況3倍以上，有效紓解東部一票難求問題。鐵道局表示，預估計畫目標年，尖峰小時單向計畫開行4班次，可移轉部分國道5號旅次，改善台鐵「樹林－七堵」長期路線容量飽和瓶頸，透過高鐵及台鐵有效分工，進而打造環島高效鐵路網，提供台北至花蓮90分鐘軌道運輸服務。

關於建設經費調整疑慮，鐵道局指出，計畫總經費隨規劃內容逐步深化而進行調整，前期估算總經費1,764億元是以109年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長56.4公里，且未納入基地及購車費用；其後，因基年調整為113年，並將基地及購車費用納入，同時配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至60.6公里，並綜合考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費遂調整為3,521.8億元。

至於直鐵方案倘依相同條件估算，其經費也需約2,220億元，已非外界所言僅1,000億元。

