張景森批北宜高鐵沒效益成「史詩級錯誤」鐵道局：依法審慎推動、效益明確

交通部鐵道局今(13)日針對外界討論「高鐵延伸宜蘭計畫」進行澄清回應。(高鐵示意圖) 圖：翻攝自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批「北宜直鐵變高鐵」是公共決策失序的典型案例，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今(13)日回應，該計畫遵循法定程序審慎推動，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。

前政委張景森日前批北宜高鐵沒有完成可行性評估是錯誤政策，直言北宜高鐵沒效益，20年後花費4000億的宜蘭高鐵，1小時只開一兩班，形同史詩級錯誤規劃，更批該案程序顛倒，是公共決策失序的典型案例。

廣告 廣告

鐵道局今對此澄清，交通部過去循序完備環評及提報綜合規劃，經環境部與環評委員，多次專審及現勘、審查過程開放民眾參與表達意見，已於114年8月20日環評委員會議審議通過並獲環境部同意認可。鐵道局說明，交通部於去年11月將綜規報告報請行政院審議中，相關評估作業及計畫報核程序悉依環評法及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定辦理。

面對北宜及東部聯外交通長期壅塞、運輸量能等結構性問題。鐵道局指出，直鐵方案因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。同時，直鐵受限「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，須與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，與既有宜蘭線需分配固定班次數，無法大幅增班。

鐵道局指出，北宜直鐵更存在南港端新富里富康街18棟密集集合住宅與誠正國中校舍拆遷問題，歷經10餘年規劃，難以持續推動。相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫預期可使台北至宜蘭行程縮短至約28分鐘，大幅提升東部可及性，擴充整體軌道運輸量能至現況3倍以上。

鐵道局也說明，高鐵延伸宜蘭通車後，服務並非侷限於台北至宜蘭60公里範圍，而是將既有350公里的西部高鐵延伸，形成410公里串聯東西部的高鐵路網；未來高鐵將專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務。高鐵則延伸宜蘭促進宜蘭地區TOD發展、東部區域均衡及減碳運輸。

至於建設經費調整疑慮。鐵道局則強調，計畫總經費隨規劃內容逐步深化而進行調整。前期估算總經費1,764億元是以109年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長56.4公里，且未納入基地及購車費用；其後，基年調整為113年，將基地及購車費用納入，配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至60.6公里，並綜合考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，調整為3,521.8億元。直鐵方案若依相同條件估算，其經費需約2,220億元，非外界所言僅1,000億元。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭計畫依專業評估與法定程序審慎推動，持續接受社會檢視與多元意見，並無預設立場，也不會跳過必要程序，計畫內容及相關資訊可於鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」查閱。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

詐騙車手報酬2000元 判3年2月還要賠500萬元

不滿敬老票漲10元！南投溪頭園區遭塗鴉抗議「欺負老人」 園方：依法追究

前政委張景森日前批北宜高鐵是錯誤決策，列舉十項進行討論。 圖：翻攝自張景森臉書