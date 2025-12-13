張景森批柯文哲「別演曼德拉」 指關押 1 年談昇華「令人哭笑不得」

民眾黨前主席柯文哲因京華城事件陷入司法旋渦，自詡是「台灣曼德拉」而受到非議。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 評論員張景森在臉書發文，針對柯文哲在獄中反省提到「未來想要做曼德拉」一事，直言「得了吧，什麼曼德拉！」張景森自稱是柯文哲「最老戰友」，也仍未放棄對柯的期待，但對於柯文哲把自身處境與曼德拉類比，張景森批評「曼德拉被關 27 年，柯文哲才關 1 年，精神狀態就昇華到這種程度，實在令人哭笑不得！」

張景森指出，曼德拉的核心不是受害敘事或英雄光環，而是承擔、節制與和解能力，並批評柯文哲長期給人「情緒帶著走、話說了又改、責任切得很快，最後只剩『我被迫害』」的印象。他強調，台灣政治不缺悲情，缺的是「可以相信的人」，柯文哲應回到講話算話、犯錯就認、依法處理司法問題的「正常政治人物」。

張景森也批評柯文哲過去呈現出的政治風格，認為「情緒帶著走、話說了又改、責任切得很快，最後只剩『我被迫害』這一套自我敘事。」他強調「台灣政治不缺悲情劇本，缺的是可以相信的人」，並提出對柯文哲的具體要求，包含「講話算話、制度優先、對事不對人、犯錯就認、該道歉就道歉、不要把所有人都當敵人。」張景森也以一句話作結要求柯文哲回到「做自己」，直言「別急著更改人設，我知道你是演不來曼德拉的！先學會敢做敢當做自己，做個負責任的人。」

在政治與黨務方面，張景森批評柯文哲「還在用狗仔頭做黨主席」，質疑民眾黨是否仍能算「正派的政治團體」，並稱該人「聰明伶俐」但也「容易為了名利走邪魔歪道」，建議若柯文哲惜才，應要求對方「公開承認錯誤、改過自新」，並稱相信社會大眾仍會接受其從政。在政治路線上，張景森批評柯文哲沉迷藍白合、排除民進黨，反而淪為國民黨附庸，認為民眾黨若善用 8 席立委即可對國家有所貢獻。他也提醒柯文哲不要忘記 2014 年從政初心，並直言在未檢討自身之前，「不要再濫用『曼德拉』這個名字」。

