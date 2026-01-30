張景森稱北宜高鐵數據引自官方 籲陳世凱加他臉友「就不會再被人呼攏」

前政務委員張景森。資料照片。陳品佑攝



前行政院政委張景森反對高鐵延伸宜蘭，交通部長陳世凱29日在立法院質疑張反對的依據有誤，且交通有專業討論和評估，政府不會亂花錢。張景森當晚在臉書澄清距離和經費的依據，並點名陳世凱，「他的資料想必是那些想要害他的下屬給的」，呼籲陳加他臉友，「就不會再被別人隨便呼攏了！」

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，張景森質疑是「史詩級錯誤」，陳世凱在立法院備詢中明確回應外界批評時指出，前政務委員張景森對北宜高鐵案的經費與公里數說法都是錯的，包括北宜間4、50公里要花4000億元等數字，陳世凱表示，工程經費是3500多億元、全長是60公里，政府在規劃與評估上有嚴謹專業的討論，不會亂花錢。

張景森昨（1/29）晚發文澄清兩大重點，首先「4000億」經費的直接來源是陳金德政委，間接來源應該就是交通部本身，不是他自己的推估。

張景森表示，他在臉書上很明確地引用高鐵目前的規劃報告的經費數字3521億，而未來的經費可能上漲到4000億則是根據陳金德政委對外發表的數字。交通部2025年3月的官方新聞剪輯報導，當時工程會主委陳金德曾公開表示北宜高鐵延伸宜蘭計畫在基本設計與細部設計後的估算可能接近4000億元的建設成本。陳金德這段話後來成為媒體與討論中「高鐵延伸宜蘭可能要4000億」數字的主要引用來源，宜蘭縣政府也多次公開引用。

張景森強調，雖然原始官方規劃報告並沒有寫明4000億，而是陳金德政委的推估，但陳金德是督導這個案子的政委，不可能無中生有，最可能給他資料的當然是交通部。我引用陳金德政委的數字，就是引用交通部的數字。而交通部長卻說我錯了，你們要怎麼面對陳政委？交通部現在故意把4000億淡化成3500億，會改變北宜高鐵是天文數字的事實嗎？

至於「4、50公里」，張景森表示，自己講的是「台北到宜蘭僅4、50公里」，是在論證台北到宜蘭的空間距離大約40～50公里，不適合高鐵系統，不是北宜高鐵工程實際路線長度。

張景森說，就算把北宜空間距離改成60公里，論點依舊成立：60公里的距離根本就不應該採用高鐵系統。相反的是，他一再提及最早規劃的直線鐵路只有36公里，就是用來批評現有高鐵路線60公里太長了，捨直取彎，白白多了1、20公里，是個很爛的方案。

張景森強調，他提的數字並沒有錯誤。比較嚴重的是陳部長畫錯重點，似乎還未了解我到底在吵什麼。部長有公開說明：他不是我臉友，沒看我的臉書！所以他的資料想必是那些想要害他的下屬給的。

張景森強最後說，他星期三去中央黨部9樓拜訪朋友，來握手的朋友都說有在看他臉書，大家都關心宜蘭高鐵的議題。「我期待部長趕快加入追蹤，成為我第5000名臉友。你就不會再被別人隨便呼攏了！當然，只要部長邀請，我也樂意去拜訪部長，提供意見。」

