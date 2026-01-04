張景森稱政治僵局關鍵在柯文哲 白營：卸責前主席太荒謬

民眾黨前副祕書長許甫、立法院黨團主任陳智菡4日上午至信義區福德市場掃街。（孫敬攝）

前行政院政務委員張景森日前針對台灣政治僵局，認為解決關鍵不在總統賴清德，而是前民眾黨主席柯文哲。民眾黨前副祕書書長許甫4日回應，民眾黨是個眾人的智慧超越個人智慧的政黨，立法院黨團主任陳智菡則直指權力越大的人越要承擔更大責任，不應將僵局歸咎於已卸任的在野黨主席。

對於張景森的發言，許甫認為張對民眾黨內部的運作並不了解，民眾黨本來就扮演一個中道的力量，很多事情都是共同討論、共同協議，不希望在激化對立的狀況下，讓國家及人民無法前進，所以不是張景森認為，靠柯文哲一個人或一念之間就改變這一切，民眾黨本來就是一個集體眾人的智慧，超越個人智慧的政黨，任何決定都是經過討論後才會執行。

陳智菡表示，權力越大的人本應分享權力並承擔更重的社會責任，並批評大罷免時期，民眾黨主席黃國昌就提到希望賴清德可以懸崖勒馬，趕快停止撕裂台灣的行為，到現在總預算不依法編列，也是一再呼籲賴清德一定要督促他的行政團隊依法編列，把預算合法合理的送到立法院。

至於現在賴清德還在背後下指導棋，要求行政院長卓榮泰不副署三讀通過的法律，陳智菡批評這完全是背離法治和憲政的作為，如果今天賴清德不承擔起來，把它推一個現在在野黨已經卸任的前主席，這是不是有點太荒謬？陳智菡強調，張景森自己當過政務委員，這當中的分寸拿捏，還有權力者所應該承擔、扮演的角色，應該有更清楚的認識，不是把所有的事情都推給在野黨，事情就能解決。

