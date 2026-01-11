張景森籲恢復北宜直鐵規劃：花一千億比高鐵延伸宜蘭更快更方便

行政院前政務委員張景森在臉書粉專「543評論/張景森」發表時事評論。翻攝臉書



交通部規劃高鐵延伸宜蘭引發討論，行政院前政務委員張景森認為，北宜高速公路已經通車二十年，於旁邊興建北宜直線鐵路，環評問題完全可以用科學方法得到答案；建議恢復原本的北宜直線鐵路規劃。他說，不必四千億，只要一千億，就能得到一條比宜蘭高鐵更快、更便宜、更方便的北宜直線快鐵。

媒體報導，高鐵延伸宜蘭案綜合規劃國發會審議通過後，交通部依結論修正計畫，目前待行政院核定，行政院政委陳金德估計，全案順利，2029年就可動工，最快2036年通車。不過，地方上還是有直鐵方案優於高鐵方案的聲音，中華思辨教育協會10日舉行高鐵和直鐵方案比較辯論會，促進社會對這項交通建設理性思辨。

張景森昨（10日）在臉書發文，應邀到宜蘭，出席一場辯論會，主題是：「北宜高鐵」比較好，還是「北宜直鐵」比較好？ 他以為選舉結束後，只要回到正常的可行性評估程序，負責審查的國發會，不是把它否決掉，就是拖拖拉拉、無疾而終。沒想到政治噱頭的生命力如此驚人，一關一關過、一路加速。眼看行政院就要核定計畫，這筆驚人的投資，居然真的要變成事實了。

他說，事情真的大條了。政府居然真的準備砸下四千億，把一條「什麼問題都解決不了」的高鐵，拉到宜蘭。接觸過的交通運輸專家學者，幾乎沒有一個贊成。我也問過交通部、鐵道局、高鐵公司、台鐵局的老同事，答案幾乎一致：不贊成，這是政治決定。至於「是誰做的政治決定」？大家都說不準。問到最後，幾乎人人自清：「不是我。」

張景森分析，宜蘭高鐵到底是怎麼生出來的？它不是從國家的高鐵發展計畫裡長出來的。他並不反對交通部長王國材提出「環島高鐵」的構想，但必須說，環島高鐵目前仍然只是口號，既沒有完整的可行性評估，也沒有實質規劃。事實上，這個案子，是在「北宜直鐵」推動受阻時，交通部高層靈機一動，把台鐵「升級」成高鐵。不得不說，這個點子真是「天才級」的政治創意。

他接著說，那麼，北宜直鐵又是怎麼來的？它到底卡在哪裡？北宜直鐵的初衷很單純：把台北到宜蘭的鐵路拉直，縮短行車時間，提高東部鐵路的平均速度。規劃路線與北宜高平行，挖一條直線隧道，讓台鐵從南港直達宜蘭。這條又快、又直、又便宜的鐵路，是台灣東部鐵路快速化的第一段，能讓宜蘭、花蓮、台東到台北的時間，縮短一個小時以上。

他表示，某一任政治敏感度極高的部長，乾脆一刀切：把北宜彎鐵「換系統」，直接升級成高速鐵路。政治上，這招非常漂亮。避開集水區，不必再和環保團體糾纏；路線雖然繞遠，但高鐵跑得快，時間照樣省。繞路不爽？沒關係，送你一台 Benz。於是，民進黨送出一個大紅包，宜蘭縣民也一度陷入「即將擁有高鐵」的集體狂喜。但腦袋清楚的宜蘭人很快就看懂了：Benz 和 Toyota 功能不同，Benz 不適合跑工地。

張景森說，高鐵站設在很遠的地方，不能隨到隨走，維修和營運成本又高，票價也不親民，未必坐得起。反對聲音因此浮現，也讓更多宜蘭人理解：高鐵對宜蘭，其實並不實用。北宜距離只有四、五十公里，高鐵本來就不是為這種距離設計的交通工具。對多數人而言，從住家或景點進出台北，開車或搭台鐵，往往比繞去高鐵站再轉乘還快。高鐵不但解決不了雪隧塞車，還可能重創台鐵與客運。

他說，反對高鐵的人，其實只是希望政府別把錢丟進一條不實用的高鐵，而是優先改善台鐵，讓台鐵真正成為台北與宜蘭之間的快速鐵路。但宜蘭人的心態也很實際：政府要送 Benz，不拿白不拿。反正問題沒解決，Toyota 以後還可以再來要。

張景森下了結論，北宜高速公路已經通車二十年，穿越翡翠水庫集水區與雪山隧道，早已證明對水質、水量與生態沒有負面影響。在這個基礎上，於旁邊興建北宜直線鐵路，環評問題完全可以用科學方法得到答案。

他認為，應該回到源頭，恢復原本的北宜直線鐵路規劃。不必四千億，只要一千億，就能得到一條比宜蘭高鐵更快、更便宜、更方便的北宜直線快鐵。這條快鐵可以預留寬軌設計，保留未來升級為高鐵的彈性。等到環島高鐵真正完成規劃、證實可行，再來決定是否使用這條路廊，或另闢新線。

他主張，先做快鐵，解決宜蘭對外交通的真問題；同時保留升級空間，避免現在就蓋一條高鐵，將來卻變成昂貴的爛尾工程。

