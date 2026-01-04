張景森點名柯文哲 民眾黨反批把責任推給卸任主席太荒謬

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對前行政院政務委員張景森日前將當前台灣政治僵局歸因於前民眾黨主席柯文哲，民眾黨前副秘書書長許甫今（4）日嚴正反駁，直指相關說法不僅與事實不符，更形同將執政責任轉嫁給已卸任的在野政治人物。民眾黨強調，政治停滯的關鍵在於掌權者是否願意承擔責任，「不是把所有的事情都推給在野黨已經卸任的前主席」，事情就能解決。

許甫表示，民眾黨向來是「集體眾人的智慧，超越個人智慧的政黨」。（圖／翻攝自YT@許甫的放格子）

民眾黨前副秘書長許甫、立法院黨團主任陳智菡今日上午前往台北市信義區福德市場掃街，並於行程中回應張景森相關言論。許甫指出，張景森對民眾黨內部運作顯然缺乏基本理解，民眾黨並民眾黨是個眾人的智慧超越個人智慧的政黨。

許甫表示，張景森對民眾黨內部的運作並不了解，民眾黨長期定位為中道力量，面對重大公共議題，皆透過黨內充分共同溝通與協商決策完成，不希望在政治對立持續升高的情況下，讓國家與社會陷入停滯。他強調，「不是張景森認為，靠柯文哲一個人或一念之間就改變這一切」，民眾黨向來是「集體眾人的智慧，超越個人智慧的政黨」，所有決策均經過討論後才會推動。

陳智菡則將焦點拉回執政責任，直言「權力越大的人本應分享權力並承擔更重的社會責任」。她指出，在大罷免風波期間，民眾黨主席黃國昌便多次呼籲賴清德「懸崖勒馬」，停止加劇社會撕裂；而在總預算議題上，也一再要求總統督促行政團隊依法編列預算，將合法、合理的預算案送交立法院審議。

陳智菡進一步批評，賴清德至今仍在背後下指導棋，要求行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的法律，這樣的作為已嚴重背離法治與憲政精神。她反問，若執政者不願正視自身責任，反而將政治僵局歸咎於「已卸任的在野黨前主席」，「這是不是有點太荒謬？」

她也點名張景森過往曾任政務委員，理應更清楚權力運作的界線與分寸，理解掌權者在制度中應扮演的角色，「不是把所有的事情都推給在野黨，事情就能解決」，更無法為當前政治困境找到真正出路。

