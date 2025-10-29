張景森：京華城的故事要從30年前說起
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書
三十多年前，沈慶京買下了一塊位於台北市中心的土地，原本是工業區。他向市政府申請建造廠辦。後來知道市府也不願市區內繼續保留工業用地，於是他改向市府申請變更為商業區，打算興建購物中心。
最後，市政府同意變更土地使用，但要求沈慶京捐出約三成土地作為道路、公園與博物館，並捐款協助市政建設；同時市府辦理都市計畫變更，將該地調整為比照「第三種商業區」的特殊商業區（商三特）。該地基準容積率比照商三，且明載樓地板面積得不少於原申請建造之樓地板面積。在這個條件下，沈慶京依法興建了「京華城」。
多年後，隨著商業環境變遷，沈慶京計畫拆除重建，然而郝龍斌市府卻告訴他：
1. 該地容積率僅有 392%；
2. 當年都市計畫書所保障的樓地板面積保障條文，只適用於第一次的建照。
對投資人而言，這無異於晴天霹靂。
沈慶京提出陳情，強調都市計畫說明書清楚載明保障條款，且市府當年曾明確承諾「比照商三560% 容積」。但市府官員堅持自己的解釋才正確。案件後來送至監察院，監察院糾正市府。此時市長已換成柯文哲。
理論上，這只是都市計劃說明書上面文字的誤解，市政府自己釐清更正即可。但市府事務官擔心之前的錯誤解釋被追責，拒不修正，反而將問題推給行政訴訟、推給都市計畫委員會，希望透過都市計畫程序解決。
於是都市計劃委員會開會，確認容積是560%，過去所謂的 392% 是指「粗容積」。但社會大眾不明白「淨容積 560%」就是「粗容積 392%」，只看到「392 改成 560」，便認為沈慶京平白得利。輿論一片譁然，市議會風聲鶴唳，圖利陰影襲來，於是官員們紛紛表態自保，結果竟以刪除「樓地板面積保障條款」的方式來說：你看，我沒圖利！
原本只是釐清既有都市計畫意涵的程序，最後竟演變成實質的都市計畫變更程序，剝奪了業主既有的合法權利。
沈慶京當然不服。這等於硬生生被砍掉約 20% 的容積。他再度陳情、訴願。但卻沒有人願意替他說話。因為在我們這個社會，政客打財團就有票，替財團說話等於政治自殺。因為程序沒問題，內政部與行政法院也判他敗訴。最後，他只能直接向柯文哲陳情，找柯文哲想辦法。柯文哲確實想幫他忙。
柯文哲召集市府官員商議，不知什麼原因，想出要透過都市計畫變更程序，彌補他的容積損失。
但如同前次變更是一場災難，這次變更更是一場新的災難。由於市府官員難以承認上一次刪除保障的決定是不合理的錯誤，自然無法採用直接恢復原有規定，只能「另立名目」，以「容積獎勵」方式給予約 20% 的補償，約略等於原先被剝奪的樓地板。
但這種處理方式雖然手法巧妙，但爭議更大。變更理由不是知過能改的「彌補錯誤」，而是巧立名目的「容積獎勵」！這個案用獎勵真的是有一點名不正、言不順。上次剝奪財團財產，社會無感，因為台灣社會普遍反商仇富；這次「巧立名目給予獎勵」，明顯是針對特定對象，即使市府聲稱依據多項法規與案例辦理，仍難服眾心。大家都會認為「裡面有鬼」！
後來的事，大家都看到了。
我不知道沈慶京有沒有賄賂柯文哲，柯文哲有沒有貪污，這讓法律去處理，我沒特別看法。
但是，一個原本單純只是行政解釋錯誤的案件，官員本應平常心面對、承認錯誤立即更正即可，但因缺乏擔當、害怕被控圖利、拒絕承擔責任，最終演變成政治與社會的一場完美風暴。
對沈慶京來說，這是一個悲劇。辛辛苦苦搞了30幾年，捐了3成土地，無數金錢，最後老年還落得牢獄之災，而他爭取的，不過就是30年前就已經擁有的權利而已！
大家應該看清楚，這起事件的本質，其實是一場「圖利罪陰影逼迫官僚殺人的都市計畫悲劇」。
如果我們不從根本上去改善，我們的官員只能選擇當貪官或者酷吏，二選一。下一次殺的可能就是你，不管你是不是真的有罪！
