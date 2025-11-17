張景森：別把台灣民主運動歷史套進國共內戰的紅白對抗框架

台灣的民主運動不是一場國共內戰的延伸，紅白對抗，反對國民黨的人，從左到右都有。李智為攝影

張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書

台灣民主化，是一段對抗軍事戒嚴威權體制的歷程。這個高壓體制缺乏正當法律程序、踐踏人權、濫用國家權力去整人。我們害怕，也痛恨的，是這種會把人吞沒的「恐怖統治」。國家拿司法當武器，對付異議者，這才是我們起身反抗的理由。

可是在描述那段歷史時，我們用了「白色恐怖」這個名詞。老實說，這四個字我只同意一半：「恐怖」是用對的，「白色」是用錯的。

為什麼會用到「白色恐怖」？

可能當年也沒有更好的詞，反對國民黨的陣營裡，左派很多，應該也還有不少地下黨。對他們來說，「白色恐怖」是慣用語。這個用詞來自法國大革命、俄國革命的傳統。「白色」指的是反革命陣營，「白色恐怖」用來指控反革命陣營鎮壓革命者及進步人士的殘酷行為。後來中國共產黨也大量沿用，控訴國民黨對共產黨與左翼運動的鎮壓，統稱為「白色恐怖」。白色的對立面就是紅色。

這個用語一方面指控國民黨是殘暴的反動派；另一方面把對抗國民黨的紅色戰士塑造成進步的革命份子，犧牲的人是可敬的烈士，以激起大家反抗的決心並鼓舞士氣。

問題出在哪裡？

台灣的民主運動不是一場國共內戰的延伸，紅白對抗。反對國民黨的人，從左到右都有，整個戒嚴威權時代，大部分抗爭者要的是結束威權、走向民主自由的憲政。

可是「白色恐怖」一叫出口，整個民主化敘事就容易被拉進紅白對抗。

今天中國大陸講台灣戰後史，就是用內戰延伸的框架：島內的地下黨和「反革命」的國民黨殊死鬥爭，遭到蔣政權以白色恐怖鎮壓、殘酷清洗，描寫成慷慨就義的英勇事蹟，還拍成電視劇。這種「歷史目的敘事」的潛台詞，就是為了祖國統一、效法先烈，大家要繼續奮鬥。你去馬場町，現場紅統鼓吹的人士要說的就是這一套。

這種紅白對抗的框架扭曲了台灣民主運動的歷史。把2300萬人爭取自由的努力，硬是塞回他們的內戰劇本；按照這個劇本，台灣人民等於不存在，只要國共和解、兩岸就能和平，就能完成祖國的統一。

可台灣人民真正反對的是任何顏色的威權。只是剛好那時候的威權被共產黨指控是白色恐怖而已；到了今天，紅色威權的手段更不在話下。如果我們繼續不加思索地使用「白色恐怖」，承接了中共的內戰語彙，那也難怪馬場町這個全民安慰受難者、反思國家暴力的空間，會被紅統當成「革命烈士」的祭壇，也被鄭麗文用來表演兩岸求和的大腿舞。

所以，我的建議是：把焦點拉回來。我們紀念與反省，是為了兩件事：第一，提醒台灣不要再回到威權；第二，把這段經驗放在普世人權的座標上，對準世界上任何仍在發生的威權統治。我們反對任何國家用司法與警察去壓制公民自由；我們支持普世的司法公正、民主選舉、言論結社自由。

我建議正式場合應該用更準確的法律用語，日常使用「威權迫害」或者「威權恐怖」來取代「白色恐怖」。

也可以這樣折衷處理：主標用「威權迫害」，括號註明「俗稱白色恐怖」，並且交代這個詞的歷史來源與侷限，避免被紅白化。

這不是粉飾歷史，而是把歷史放回對的價值坐標：人權、法治、責任。從頭到尾，我們反對的就是一切的政治恐怖、一切顏色的恐怖。

在那個歷史時刻裡，我們拿人家左派的話使用「白色恐怖」，現在人家拿來扭曲我們的歷史，我們也真的沒話說；我們必須承認當時使用那個用詞是有歷史局限性的，我們應該把這個用詞還給人家。

我們現在應該把話說準，坐標就會正。當我們用「威權迫害」、「威權恐怖」重新來命名與教學，受難者的尊嚴、公平，以及「不再發生」的制度工程，才會清楚、堅實，也更能說服下一代。

