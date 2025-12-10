張景森：台灣人民早就斷開王毅的「七重鎖」了！

前政務委員張景森與擬參選台北市長吳怡農等友人登山。 圖：張景森

[Newtalk新聞] 前政務委員張景森表示，中國大陸外交部長王毅在北京與德國外長瓦德福會談時，以鎖定台灣主權的「七重歷史文件」，在國際法和現代民主原則面前，不過是七張企圖誤導國際社會的泛黃封條。每一把「鎖」都建立在對國際法和歷史事實的扭曲之上。

張景森針對這些歷史文件，提出以下看法：

一、開羅宣言：戰時意向性文件，不具主權轉移的法律效力。

開羅宣言是戰時領袖發布的新聞公報和政治宣示，其核心性質是意向性文件 (Instrument of Intention)。它從未經過各國立法機關的批准，不構成具有法律拘束力的國際條約。

* 無效力： 內容只提日本「所竊取於中國之領土，例如台灣等」應歸還中國。

* 關鍵盲點：而其目的也僅在於懲罰戰敗國日本、重塑戰後秩序，當時PRC還沒有存在。

企圖將一份戰時的政治宣言，無限上綱為決定 80 年後 2300 萬人民主權的「法律緊箍咒」，是對國際法的典型誤用與概念偷換。

二、波茨坦公告：重申的仍是意向，但主權移轉須靠和約。

波茨坦公告只是重申「開羅宣言將被實施」，其性質一樣是盟軍向日本宣告終戰條件的政治宣示。

* 國際法慣例：戰爭結束與受降屬於軍事占領，絕不等同於主權移轉。在國際法上，領土主權的合法移轉必須透過戰後雙方簽訂的和平條約 (Peace Treaty) 來完成。

* 當今共識： 美國、歐洲等國現在都已明確指出：這些二戰文件「沒有解決台灣最終地位問題」。中國今天刻意將其包裝成「法律鐵證」，是精心編排的歷史話術。

因此，第二把鎖仍然只是把第一把鎖的政治意向念誦兩遍，不具備任何新的法律效果。

三、1945 受降與「光復」：僅是軍事代管，而非主權割讓。

1945 年台北受降典禮，是中華民國受盟軍總司令麥克阿瑟指派，代表同盟國在台灣實施軍事占領與代管，並非台灣人民透過公投或憲政程序作出的「自我決定」。

* 決定性文件： 戰後真正決定日本領土處置的是《舊金山和約》 (SFPT)。和約中只寫日本「放棄」 (renounces)對台灣的一切權利，但完全沒有指定受讓國，這正是「台灣地位未定論」的法理基礎。

* 法律混淆： 受降代管不等於割讓、軍事占領不等於主權鎖定。在國際法上，這是典型的「占領與主權」混淆，是最站不住腳的法律誤讀。

四、1949 PRC 成立：「外交承認」≠ 自動繼承台灣主權。

王毅宣稱 PRC 成立後「取代 ROC，成為代表全中國的唯一合法政府」，故自然繼承台灣主權。此論述有兩大錯誤：

* 缺乏有效統治： PRC 從未在台灣實施有效統治，缺乏現代國際法中的有效控制原則 (Principle of Effective Control)。

* 概念誤區： 就算多數國家承認 PRC 是「中國」的唯一代表，那也屬於外交承認與聯合國席位問題，絕非替台灣人民做主的主權裁決。

主權的合法性，不只來自於「我自稱」和「別國承認」，更必須仰賴被統治者的同意和民主正當性 (Democratic Legitimacy)。PRC 在台灣完全提不出此等授權。

五、聯大 2758 號決議：只處理「代表權」，與台灣主權無關。

該決議全文不到 150 個字，單純是將「中國在聯合國的席位」從台北轉移到北京，驅逐的是「蔣介石代表」，而非 2300 萬台灣人民。

* 關鍵事實： 決議中完全沒有出現「Taiwan」這個字，更別提寫「台灣是中華人民共和國的一部分」。

* 國際共識： 近年來，歐盟、澳洲、加拿大、英國等多國國會陸續通過決議或聲明，明確指出：2758 決議僅處理「席位與代表權」的變更，不涉及「領土主權」的仲裁，也不授權 PRC 代表台灣。

這是將「代表權的變更」惡意扭曲為「主權的仲裁」，是最典型的法律作用誇大。

六、1972 中日聯合聲明：日本已無權利，何來上鎖資格？

1972 年的中日聯合聲明中，日方對中方立場的措辭是「表示充分理解並尊重」。

* 外交語言辨析： 在國際政治的行話中，understand and respect 是一種刻意選擇的模糊語言，旨在避免使用agree and recognize（承認），為未來留出彈性。

* 法理基礎崩塌： 更關鍵的是，日本戰敗後已在《舊金山和約》中放棄對台灣的一切權利。一個已然失去主權權利的人，根本不可能再有資格決定台灣的最終歸屬。

失去權利的人，怎麼可能再替台灣人民鎖門上鎖？

七、1978 中日和平友好條約：外交辭令的複製貼上，沒有新的鎖定。

中日和平友好條約只是再次確認 1972 年聯合聲明的原則，並沒有增加任何關於台灣的新條款。

所以第七把鎖，其實只是第六把鎖的複製貼上，是外交辭令上的「再三重申」，在法律上沒有多加一把真正的鎖。

「人民主權」已經剪斷七重鎖

張景森說，王毅提出的所有「七重鎖」，有一個共通且致命的缺陷：

每一把鎖，都是「國家對國家」在談判桌上產生的文件，沒有一把鎖是「台灣人民自己上去的」。

現代國際法的基本原則是「人民自決」和「主權在民」，這標誌著國際法已從傳統的國家中心主義，轉向以人民為核心的新典範：

* 主權的唯一來源： 主權不是戰勝國的戰利品，也不是外交部長口中的「歷史敘事」；主權是生活在這塊土地上的人民，透過憲政制度與民主程序，對自己未來的集體決定。

他指出，過去 30 多年，台灣人民已經透過總統大選、政黨輪替、憲政實踐，建立起一個完整運作的民主政體：擁有自己的政府、軍隊、貨幣、司法與憲政秩序，且政府的正當性完全來自於台灣選民。他的國名叫中華民國，是中華民國2.0版。領土是台澎金馬。

真正決定台灣前途的，不是 1943 年泛黃的會議紀錄，也不是 1971 年聯合國的 150 字決議；而是 1996年以來，每一次在這裡投票、發聲、生活的 2300 萬人。台灣的主權不是未決定，而是已決定！

王毅口中的「七重鎖定」，最多只是七張過期的歷史文件。

台灣的主權已經掌握在活生生的2300 萬人民手中。台灣人民不同意的話，國際法各種說辭也掩蓋不了中國強迫與侵略的問題了。

