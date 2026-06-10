張景森：批評民進黨被認為怪怪的、怪怪的是你自己

前政務委員張景森。 圖：擷自張景森臉書

[Newtalk新聞] 民進黨籍前政委張景森退休後開設粉專，評論時事政策。但也遭遇黨內質疑張景森「怪怪的」。他今(10)日表示，從創黨以來民進黨內部就是辯論不斷，這是優良的政黨文化，民進黨哪一天變成一言堂，就是開始衰敗時候。「當你看到民進黨黨員批評民進黨的時候，還會覺得怪怪的，應該像我這位朋友說的：怪怪的是你自己！」

張景森說，昨天去一個親綠電台受訪，主持人的父親是一位台中的民主前輩，我們也認識。我和主持人是台灣民主啟蒙時代成長的人，非常重視民主跟人權的價值。

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張景森說，她說，最近有一個朋友偷偷問她：「這個張景森怪怪的，為什麼最近老是批評民進黨？」結果，她回答說：「為什麼批評民進黨就是怪怪的？你才怪怪的！」

張景森說，哈哈哈。批評民進黨就是怪怪的？這真的是怪怪的論調。

張景森說，第一、我從年輕時代就加入民進黨，不管是在任何團體，有意見總是大大方方表達出來，從來沒有採取過隱晦的表達方式。

張景森說，從政期間，受到職務和團隊的限制，公開場合只能為黨政策辯護，但是在內部場合，從沒在討論或是會議中改過直言表達的方式，這是認識我的人都知道的事情！大部分的長官或者同事其實喜歡我這種坦率表達意見的個性。當然不爽的人也是有的。

張景森說，第二，我現在是退休的人，更沒有什麼職務限制或者團隊運作的顧慮，有意見明白表達，就是我個人的風格。我鼓勵大家討論公共事務也是這樣子直接清爽。而且，因為是公共政策，應該問的是什麼意見對台灣比較好，不應該受限於黨派原有立場。只要對台灣好，民進黨就算有原來的立場，我相信也會調整改變。現在各黨的支持者，最需要做的不是變成各黨的啦啦隊或者免費網軍，每天在那邊互相殺伐。而是提供理性的建言，讓各黨的從政者多聽聽人民的聲音，調整各自僵化的立場，化解台灣現在的政治困境。

張景森說，第三、至於表達意見的動機，純粹就只是想貢獻個人意見而已。我會講話，當然是因為我認為我的話有參考價值，希望台灣希望黨更好。對我的PO文不同意，恭喜你，可能是因為你比較厲害，如果您上來討論，我會更歡迎。但請不用猜測我的動機，更不要謾罵！謾罵對我的情緒沒有任何影響。

張景森說，總之，貢獻長期的公職經驗和經過思考的專業意見是我愛台灣的方式。碎碎念其實是一種愛的方式，哪一天我不碎碎念了，應該表示我漠不關心她了，也不愛她了！

張景森說，雖然我只是碎碎念，可惜台灣的媒體引述報導我的文章的時候，為了煽情吸睛，通常會擅自幫我塗滿情緒的標題，例如「張景森怒轟ooxx⋯」、「張景森怒批ooxx⋯」等等，好像我張牙咧嘴、破口大罵在攻擊誰。這不是我的風格，這是網路時代被媒體加工的結果。認識我的人都知道，我是一個平和開心的人，講話也是。

張景森說，除此之外，我只對公共政策有興趣，看我的文章就知道，我一向論情論裡，有理有據。只講政策的是非，無意要冒犯涉及政策相關的人。但是如果您是涉及政策的人，看到了我的文章不開心，請相信，我是衝著事情，絕不是衝著您！要解決問題最好就是正面回應問題，否則就失去了我要討論事情的本意，那您只會繼續不開心而已！

張景森說，對民進黨的幹部或支持者我要說一句話，從創黨以來民進黨內部就是辯論不斷，這是優良的政黨文化，是這個黨可貴的地方，也是她茁壯成長的因素，民進黨哪一天變成一言堂，缺乏討論溝通，那就是她開始衰敗的時候，那時候民進黨也就不值得支持了！

張景森說，當你看到民進黨黨員批評民進黨的時候，還會覺得怪怪的，應該像我這位朋友說的：怪怪的是你自己！

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