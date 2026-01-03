張景森：政治僵局解決在柯文哲、讓黃國昌畢業吧

前政務委員張景森。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 前行政院政務委員張景森今(3)日在臉書評論昨日民眾黨主席柯文哲拜會立法院朝野黨團時說，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間。「黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓他畢業吧，他的寫真集我會買一本！」

張景森說，小弟一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間。

張景森說，柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黄國昌的中二搗蛋路線，不打算再做傅崐萁的小弟。這應該是正確的第一步！

張景森說，他要奉勸民眾黨立院黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該删就刪，該過就過。大法官、NCC、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲！「黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓他畢業吧，他的寫真集我會買一本！」

