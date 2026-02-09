張景森：「林宅血案」是蔣經國幹的、我一點都不懷疑

前政務委員張景森。 圖：翻拍自張景森臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 對於電影「世紀血案」引發討論「林宅血案」，前政務委員張景森今（8）日表示，這是蔣經國幹的，他一點都不懷疑。如今這些殺人者的後代，還想要自己書寫歷史！令人感到憤怒！

張景森說，1980年的林宅血案，是台灣黨外運動史上最沉痛的事件之一。

張景森說，林義雄的母親與幼女遭遇血腥殺害。當時林義雄的住家和電話長期處於24小時被監聽監視的狀態，林家發生這麼重大的兇案，根本不可能抓不到兇手。

張景森說，後來的調查顯示，案子之所以沒有辦法偵破，關鍵就是當時國安局在背後操控偵辦，誤導案情和輿論。40多年來的調查也發現：國安局一直在湮滅證據、阻撓調查、並且拒絕揭露檔案？那麼唯一的解釋就是：國安局涉入這個血案。

廣告 廣告

張景森說，國安局當時會幹這種慘絕人寰的政治屠殺嗎？當然會啊！他之前就幹過無數次。4年之後（1984）江南案就證實了：當時蔣經國領導的特務體系，有能力、有動機進行這樣的政治暴力。在當時應該是習以為常！

張景森說，江南案，發生在1984年，是國安局策畫、黑道執行的政治暗殺案件，並經司法認定。這起案件直接證明當時國安局在蔣經國體制下，越過法律與人命界線來消除政治威脅，並具備策畫、執行暗殺的能力。如果一直到1984年時，連海外異議者一個作家都想用殺害反對者來解決問題，那麼在4年前（1989)面對更直接威脅政權的黨外民主運動，美麗島事件，體制冷酷性與作為可能性應該只是家常便飯。

張景森說，林宅血案發生在戒嚴高峰期，國安局、警備總部、調查局與黑道網絡高度整合，形成幾乎無可制衡的權力機制。根據監察院2023年的調查報告，林宅血案偵辦過程中情治系統介入司法偵查，成立「三〇七會報」主導調查方向；誤導偵辦方向，排除可能涉案的情治人員；阻撓證據調查，延遲或銷毀關鍵證物；操弄媒體，散布不實訊息；包庇黑道與不良分子，運用其力量壓制異議人士；以及超越合法範疇打壓異議。這些具體的事實顯示情治系統有能力，也可能默許甚至參與這起血案。

張景森說，從動機、能力與歷史邏輯來看，林宅血案甚至比江南案更符合國安局可能介入的條件。林義雄是本土黨外運動領袖，其政治威脅對蔣經國體制而言比海外異議作家江南更直接、更迫切。用殘酷的政治暴力來警告遏止反對者，應該是這些特務和黑幫能想到的最具體辦法。1980年的戒嚴體制集中權力，控制社會能力遠高於1984年的江南案時期，行動更容易隱蔽且掩蓋證據。因此，如果連後來江南案這種小事都敢殺人，當時更具威脅性的林宅血案，國安局涉入的合理懷疑自然更大。

張景森說，林宅血案發生後，真相長期被遮蔽。關鍵檔案未公開，警總監控與黑道操作掩蓋線索，社會輿論被操控，歷史書寫也被淡化或篡改。江南案的揭發提醒我們，這個體制的冷酷曾真實存在，而林宅血案的殘酷，正符合這種體制邏輯。

張景森說，從時間順序看，1972年至1981年間，王永樹擔任國安局局長，掌握情報、監控及行動能力。1980年林宅血案發生，情治系統介入偵辦。1984年江南案發生，才正式證實國安局可為政治目的策畫殺人。直到2023年，監察院調查報告揭露情治系統違失，提供了合理懷疑的證據。這條時間線顯示，從林宅血案到江南案，冷酷的權力體制一脈相承，只是前者的行為被掩蓋，而後者的行為因為被殺了是美國人，最後被揭發。

張景森說，林宅血案的兇手或許永遠無法在法庭上被定罪，但歷史與結構分析告訴我們：蔣經國的威權體制對政治威脅毫不手軟，江南案證明國安局會政治殺人，而林宅血案的動機、能力與歷史脈絡更充分。合理懷疑國安局涉案，不是荒誕猜測，而是基於歷史事實、制度邏輯與公開報告的嚴肅推論。歷史提醒我們，面對冷酷體制的暴力，我們不能被掩蓋、篡改或遺忘。如今這些殺人者的後代，還想要自己書寫歷史！令人感到憤怒！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

游錫堃貼剪報：我曾是「林宅血案」嫌疑人、至今還心有餘悸

《世紀血案》惹議！唯一目擊現場記者吳國棟：一段不忍回想的歷史