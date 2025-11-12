張景森：用「白色恐怖」形容威權時期國家機器暴力 容易陷入中共內戰史觀

國民黨主席鄭麗文本月8日下午出席統派團體舉辦的「50 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動中紀念包括共諜將官吳石，引發「敵我不分」批評。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文本月8日下午出席統派團體舉辦的「50 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動中紀念包括共諜將官吳石，引發「敵我不分」批評，而鄭麗文則稱是緬懷白色恐怖受難者，而非緬懷吳石。前政務委員張景森今(12)日撰文表示，「白色恐怖」一詞是左派用詞，用該詞來形容威權時期政治受難者，恐會套入中共所述內戰史觀，並呼籲用「威權迫害」或者「威權恐怖」來取代「白色恐怖」

張景森今日以「別把台灣民主運動歷史套進國共內戰的紅白對抗框架」為題，撰文表示台灣民主化，是一段對抗軍事戒嚴威權體制的歷程。這個高壓體制缺乏正當法律程序、踐踏人權、濫用國家權力去整人。「我們害怕，也痛恨的，是這種會把人吞沒的「恐怖統治」。國家拿司法當武器，對付異議者，這才是我們起身反抗的理由。」

針對描述威權時期政治迫害，多數人慣用「白色恐怖」這個名詞。但是張景森表示，「白色恐怖」這四個字他只同意一半：「恐怖」是用對的，「白色」是用錯的。他指出，這個用詞來自法國大革命、俄國革命的傳統。「白色」指的是反革命陣營，「白色恐怖」用來指控反革命陣營鎮壓革命者及進步人士的殘酷行為。

張景森表示，後來中國共產黨也大量沿用，控訴國民黨對共產黨與左翼運動的鎮壓，統稱為「白色恐怖」。這個用語一方面指控國民黨是殘暴的反動派；另一方面把對抗國民黨的紅色戰士塑造成進步的革命份子，犧牲的人是可敬的烈士，以激起大家反抗的決心並鼓舞士氣。

他指出，台灣的民主運動不是一場國共內戰的延伸。反對國民黨的人，從左到右都有；我們要的，是結束威權、走向民主自由的憲政。可是「白色恐怖」一叫出口，整個民主化敘事就容易被拉進紅白對抗。

張景森表示，今日中國講台灣戰後史，就是用內戰延伸的框架：島內的地下黨和「反革命」的國民黨殊死鬥爭，遭到蔣政權以白色恐怖鎮壓、殘酷清洗，描寫成慷慨就義的英勇事蹟，還拍成電視劇。這種「歷史目的敘事」的潛台詞，就是為了祖國統一、效法先烈，大家要繼續奮鬥。你去馬場町，現場紅統鼓吹的人士要說的就是這一套。「這種紅白對抗的框架扭曲了台灣民主運動的歷史。把2300萬人爭取自由的努力，硬是塞回他們的內戰劇本；按照這個劇本，台灣人民等於不存在，只要國共和解、兩岸就能和平，就能完成祖國的統一。」

他也強調，台灣人民真正反對的是任何顏色的威權。只是剛好那時候的威權被共產黨指控是白色恐怖而已；到了今日，紅色威權的手段更不在話下。「如果我們繼續不加思索地使用『白色恐怖』，承接了中共的內戰語彙，那也難怪馬場町這個全民安慰受難者、反思國家暴力的空間，會被紅統當成『革命烈士』的祭壇，也被鄭麗文用來表演兩岸求和的大腿舞。」

針對「白色恐怖」用詞爭議以及緬懷威權時期遭政治迫害政治受難者，張景森建議，應該把焦點拉回來。大家紀念與反省，是為了兩件事：第一，提醒台灣不要再回到威權；第二，把這段經驗放在普世人權的座標上，對準世界上任何仍在發生的威權統治。反對任何國家用司法與警察去壓制公民自由；支持普世的司法公正、民主選舉、言論結社自由。

張景森還建議，在正式場合應該用更準確的法律用語，日常使用「威權迫害」或者「威權恐怖」來取代「白色恐怖」。也可以這樣折衷處理：主標用「威權迫害」，括號註明「俗稱白色恐怖」，並且交代這個詞的歷史來源與侷限，避免被紅白化。「這不是粉飾歷史，而是把歷史放回對的價值坐標：人權、法治、責任。從頭到尾，我們反對的就是一切的政治恐怖、一切顏色的恐怖。」

他認為，當大家開始用「威權迫害」、「威權恐怖」重新來命名與教學，受難者的尊嚴、公平，以及「不再發生」的制度工程，才會清楚、堅實，也更能說服下一代。

行政院前政務委員張景森。 圖：林朝億 / 攝（資料照片）

國民黨主席鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，鄭麗文否認這項由統派舉辦的活動是以紀念共諜吳石為主，但現場出現許多紀念吳石的簡體中文文字，並指名給吳石的鮮花和鳳梨酥。 圖：張良一/攝