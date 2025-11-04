張景森：綠派系應宣布不介入人事

行政院前政務委員張景森4日再次向民進黨喊話，期待黨公職效法賴清德總統退出派系運作，把國家前途放在黨派系利益前面。（本報資料照片）

台肥公司人事大逆轉，「小英女孩」吳音寧未能獲推舉為董事長。行政院前政務委員張景森4日再次向民進黨喊話，期待用合理機制取代派系寡頭密室運作、期待黨公職效法賴清德總統退出派系運作，把國家前途放在黨派系利益前面，並呼籲派系考慮自己解散，至少公開宣布不應該介入公營事業的人事。

台肥昨召開董事會前，就傳出內定出任董事長的吳音寧人事案可能生變。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團對人事案的看法一向是希望董事會能挑出最適合的人選。

鍾佳濱指出，就吳音寧個人的評價，應該從吳在北農擔任總經理開始，看看其過去在這個職務上是否適任，再來評論吳未來可能的職務能否符合社會期待，社會應該用公平的一把尺來檢視相關的人事傳聞。

後來董事會果真決議由總經理張滄郎接任董事長。綠營人士表示，近日輿論對人事案反應太差，黨政高層必須權衡目前國會生態與豬瘟疫情等情勢，若仍強行任用吳音寧，後續衝擊恐對中央執政不利。

綠營人士認為，除了政治壓力外，董事會市場派與公司派各方角力，以及大股東對吳音寧公司治理能力的疑慮，都是導致人事案出現變數的關鍵因素。

張景森日前曾透露對台肥人事的憂心，他昨在臉書再發文，指最近連發政治文章，其中有幾篇談民進黨，出乎意料的得到巨大回響，而綠營朋友回應最多，大部分的人是說「你講出我們不敢講的話」，而這也讓他感到困惑，「DPP的人什麼時候變得不敢講話了？」

張景森向民進黨喊話，期待黨領導層對民進黨組織運作的現代化多用一點力氣，尤其是人事任用制度，無論是黨職或公職，都要制度化、公開化、可檢驗。