張景森：綠營10年都在打柯、反成為柯文哲的逆行菩薩

前政務委員張景森。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 對於民進黨與柯文哲的這十多年關係，2014年大選力挺柯文哲的前政務委員張景森今(1)日表示，民進黨柯文哲合作失敗，裡面有沒有派系私心，故意在搞柯文哲？10年來綠營政媒的政治能量全部都用來打柯。黨內聚會、吃飯聊天、爬山的時間，話題都離不開柯文哲，黨的論述逐漸貧乏，柯文哲卻成功的吸收了厭惡藍綠的那股勢力。民進黨算是柯文哲的逆行菩薩。

張景森在臉書發出「2014 禮讓柯文哲錯了嗎？張景森看DPP］事後諸葛與歷史失憶的方便說法。他說，可能很多人知道，小弟本人在2014年的時候支持柯文哲，並且全力投入他的選舉。後來柯文哲跟綠營鬧翻，綠營對他很感冒。每次吃飯，話題總是圍繞在柯文哲的鳥事。然後餐後的娛樂就是嘲笑小弟說：「看，景森，都是你啦」！搞得我苦笑不得，只好做尷尬狀！

張景森說，其實我對柯文哲的幹醮不會比一般綠營少，但我始終認為2014支持柯文哲是百分之百正確的事情！

張景森說，把 2014 禮讓柯文哲當成民進黨的錯誤，不是嚴格的歷史分析，而是事後諸葛，認知抽取式的方便結論。回到2014的真實情境。當時太陽花運動剛結束，青年政治意識翻轉。大家都知道台北市基本盤藍大於綠，大連艦隊聲勢浩大。

張景森說，民進黨自推候選人明顯勝率有限。柯文哲以醫師形象白色力量，對藍營和中間選民有明顯穿透力。禮讓柯文哲是非常合理的選擇，而且的目標很清楚：聯合先攻下首都、打破藍營長期壟斷、帶動全國的選情。

張景森說，而結果呢？柯文哲當選市長，全國選舉民進黨大勝。挫敗了國民黨執政的氣勢，2016 大選綠營世紀大戰，再度贏得政黨輪替。

張景森說，「今天的綠營」因為對柯文哲、民眾黨感到不滿，就說「當時的綠營」禮讓是錯誤，這只是在吹牛自己料事如神，早就看穿柯文哲未來會如何如何。根本忘掉了當時的政治結構和民意脈動，而把複雜歷史壓平，方便自己失憶而已。請問，綠營在台北市的選戰有哪一次比那一次打得好？

張景森說，DPP該檢討的不是當年的禮讓，而是後來跟柯文哲雙方的互動。更需要反省的是為何2014後，十多年來民進黨沒能把那股選民續接，而讓那股力量跑去支持時代力量、和民眾黨，甚至於跑回國民黨？

張景森說，責任不應該放在過去的一次合作，而應該放在後來跟柯文哲的政治合作為何失敗。柯文哲是個怪咖不容易跟人合作，這當然是一個很重要的因素。但是民進黨裡面有沒有派系私心，故意在搞柯文哲？照我看來，柯文哲後來走自己的路，其實並不是必然的結果。

張景森說，因為柯文哲太有戲了，太好聊了，10年來我們看到綠營政媒的政治能量全部都用來打柯。黨內聚會、吃飯聊天、爬山的時間，話題都離不開柯文哲，網路電視三餐談柯文哲，令人覺得這個黨好像沒有什麼正常娛樂了。

張景森說，結果黨的對手是網紅，自己就變成網紅，今天甚至於連政策跟發言人都網紅化了。於是論述逐漸貧乏、萎縮，政黨形象越來越僵化，與青年選民和中間選民越來越疏離。￼柯文哲卻成功的吸收了厭惡藍綠的那股勢力。2024年如果藍白合，綠營說不定就翻車了。嚴格說來，造成這種新的政治格局，民進黨自己的策略其實功不可沒，民進黨算是柯文哲的逆行菩薩。

張景森說，將一切推給2014，只是逃避更深層的問題。其實，認真想起來，該尷尬的不是我，也不是2014年的綠營群眾！

