張景森：聯合政府是賴總統的工作 不是那兩個人

[Newtalk新聞] 前政務委員張景森今日表示，民眾黨主席黃國昌和國民黨主席鄭麗文最近高調談「聯合政府」，媒體熱鬧，政治意義卻有限。關鍵在於：台灣中央是實質總統制，地方是強勢首長制，根本沒有「由議會多數組成聯合內閣」這種制度。他們口中的「聯合政府」，講的其實是為選舉服務的政黨聯合，而不是為執政設計的制度聯合。

在這種體制下，文昌要談的，不過是「三角督時要不要整合」、「哪裡互相禮讓」這類選戰算術。問題是2026的地方選舉，國民黨在多數重點縣市，本來就不太需要民眾黨；加上這兩黨主席在黨內的權威有限，2026要組成政治聯合根本不可能。這兩個人的動作只能停留在政治喊話搏眼球，很難落實。但在野黨高談聯合，倒是提醒了賴清德總統：聯合政府其實是總統該動手做的事，而不是在野黨的事。

張景森指出，在許多總統制國家，當總統政黨在國會沒有穩定多數時，常見的作法是主動尋求在野黨合作，協商重要政策，甚至邀請關鍵政黨人物入閣，在若干重大改革上結成「政治聯盟」，以換取較穩定的國會支持。政治學上，這可稱為總統制下的 presidential coalition。

台灣現在的政治現實，綠營沒有過半，造成過去一年多，國會杯葛施政，甚至於擴權強壓行政權。因此總統主動尋求在野黨合作，組建穩定的政治聯合，是務實而必要的。

他說，國民黨因為鄭麗文的路線，造成國民黨本土派的疑慮，甚至可能的分裂。白營立院又因爲即將全部換將，柯文哲和新任立委不見得願意延續黄國昌的瘋狂鬥雞風格。

在這種情況下，賴主席是應該要主動向在野黨人士伸出合作的橄欖枝。與其在旁邊冷看文昌二人喊「聯合政府」，不如親自去找真正有影響力的在野領袖談，越多越好，當然必須包括朱立倫、盧秀燕、侯友宜、王金平、蔣萬安、柯文哲，甚至於趙少康、郝龍斌。為了國家的安全團結、結構改革、經濟轉型，看看能否形成一個跨黨派的政治聯盟。

他表示，這樣的跨黨派政治聯盟，不一定要叫「聯合政府」，它真正要追求的，是在現行憲政架構下由總統主動扮演「整合者」，化解極端對立，把穩定政局需要的中間多數整合出來，為國家換得幾年相對穩定的政治環境。

這當然需要非常誠懇的態度和足夠的政治能量。從這個角度看，真正有資格、也有責任談「聯合政府」的其實只有一位：賴清德總統。

