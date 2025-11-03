張景森：若看中吳音寧正直有為 派台肥改革須給3個KPI

吳音寧擔任台肥董事長。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前政務委員張景森3日於社群平台發文，直指台灣肥料公司（台肥）結構性弊端，開門見山連發兩問：「台肥的問題在哪裡？」「你要派吳音寧去幹嘛？」

他指出，台肥1999年完成民營化，成為上市公司，農業部卻仍持有24.07%股權，為最大單一股東，形成「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生易受政治操控，成為利益輸送與官商勾結溫床。張景森強調，這非理論空談，而是實務警訊。他曾督導農業部八年，憑藉土地與建築專業，資訊管道暢通，多年來聽聞台肥土地處置傳聞「耳朵都長繭」，每次人事異動皆神秘莫測，無合理脈絡可循，背後皆有積極力量運作，令他「憂心忡忡，遲早出事」。

廣告 廣告

台肥坐擁南港等精華區土地、長達數十年地上權合約與巨額現金流，近期公告台灣人壽續租南港地上權40年、權利金150億元分15年支付，即為一例。此類決策涉及續約與否、租期長短、租金保證金計算、合建或標售路徑、不動產與本業分帳揭露，皆非純技術問題，而是龐大土地利益博弈。若為純民營上市公司，尚有公司治理與股東監督制衡；但台肥仍列政府資產清單，公股加地產，僅放大政治風險與人事爭議。

張景森援引前車之鑑：國營或公股企業土地處分一旦涉「低價圖利、程序瑕疵」，即演變政治與司法風暴，吳乃仁、洪奇昌多年纏訟即為教科書案例；台肥1999年民營化初期，亦曾因股權與治理爆發內控、政治介入疑雲，引發媒體與調查單位大動作介入。邏輯一致：公股＋大面積土地＝超高政治敏感度。

他主張，公股續存必要性已低，應將「公股退出台肥」列為當局議程，分年減持，改以契約與監理達成公共目標，如肥料框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，而非派人經營「肥料＋地產」雙軌公司。

若行政院看中吳音寧正直有為，欲派其改革台肥，張景森表示「小弟可以接受」，但須賦予明確KPI：

1.建立土地與不動產處分透明制度，回歸市場規則，採多軌估價、公開競爭、利害關係全面揭露，關鍵決議須獨立董事或外部專家背書；

2.透過與政府政策契約，落實穩定肥料價格；

3.推動公股退出台肥計劃。

張景森總結，台肥是「民營化的公股公司」，一塊容易腐敗的肥肉，極易生蟲。今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵時更恐怖。長期之道，在於將台肥移出政府資產清單，讓政府專注公共目標，市場主導資產效率，方能徹底關閉風險、打開效能。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨誰戰2026桃園市長？周玉蔻：只剩「自信滿滿」何志偉？

楊宏基觀點》台海的不定時炸彈：共軍權力真空下「爭功績的冒進」