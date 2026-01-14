地方中心／綜合報導

北宜高鐵遭到前政委張景森跟前交通部長賀陳旦，強烈反對，消息傳到宜蘭鄉親耳裡，氣得直跳腳。壯圍鄉長更直呼，西部是蓋到沒得蓋，宜蘭卻一直等不來一條不會塞車的公路、比較快的鐵路，呼籲中央千萬別動搖，北宜高鐵趕快蓋。

拉紅布條，怒吼我們要高鐵！因為宜蘭人求了好久的北宜高鐵，遇上專家強烈反彈。就怕2029動工、2036通車，變泡影，鄉親集結縣府前，呼籲中央別動搖！

從北宜直鐵，到北宜高鐵，吵了20多年，交通部終於在去年拍板，高鐵方案，送政院核定。但前政委張景森、前交通部長賀陳旦，卻跳出來喊母湯！就連6年前，力挺北宜直鐵的，前民眾黨主席柯文哲，面對這一題，態度也大轉彎。只說要政策辯論，不然只喊口號，就是炒地皮。

廣告 廣告

張景森.賀陳旦批"北宜高鐵"錯誤政策 壯圍鄉長喊:快蓋

交通部終於在去年拍板，高鐵方案，送政院核定（圖／民視新聞）地方痛斥，政治人物別吃人夠夠。但學者提出的問題，誰能回應。專家預判，北宜高鐵，不但無法解決國五壅塞。高達4421億的造價，無法回本，將來更會成為高鐵公司只虧不賺的盲腸段！

張景森.賀陳旦批"北宜高鐵"錯誤政策 壯圍鄉長喊:快蓋

專家預判，北宜高鐵將來更會成為高鐵公司只虧不賺的盲腸段（圖／民視新聞）鄉親高喊，4000多億很貴，但現在不做，越拖只會更貴！要串聯全台一日生活圈，有沒有效益、成本怎麼精算，政治角力外，各方得好好思考，怎麼做最好。

原文出處：張景森.賀陳旦批"北宜高鐵"錯誤政策 壯圍鄉長喊:快蓋

更多民視新聞報導

台北到宜蘭竟只要半小時？政府盼砸千億延伸高鐵 正反意見一次看

宜蘭毒犯保外就醫失聯爆治安疑慮 汽車代步拒返監全力追緝終落網

泰國高鐵嚴重工安意外！起重機砸中列車 釀至少12死

