張景森：鄭麗文是北京派來的勸降談判代表

[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文接受美國「紐約時報」訪問，前政務委員張景森今(6)日臉書分析，鄭麗文不是沒有談判技巧；相反地，她非常清楚「談話是談判的前置布局」，而她所有的語言，都服務於某種政治目的。整篇談話內容，比較像是北京派來勸降的代表！

張景森說，問題在於——她展現的談判能力，不是為台灣爭取利益的談判能力，而是為中國鋪路的談判能力。如果今天要選一個人替台灣去談判，那麼最基本的條件應該是：

1. 拉高自己的籌碼

2. 團結內部

3. 維持外部支持

4. 讓對手知道你不是隨便被吃掉

這是談判講求的「BATNA」（最佳替代方案）和「credibility」（可信度）。

張景森說，而鄭麗文採取的是完全相反的方法：

• 自毀籌碼

• 裂解內部

• 切斷盟友

• 訴諸失敗主義

這不是去談判的前置作業，這是去投降的前置作業。

張景森說，也因此，從她的談話風格來看，鄭麗文最適合的職務不是「台灣的談判代表」，而是「北京的談判代表」。她的專長不是替弱勢一方多爭取一點，而是替強勢一方恐嚇、勸誘、削價。

張景森說，鄭麗文在說什麼？她想說服誰？鄭麗文接受《紐時》專訪時說：「我不認為時間站在台灣這邊。」在兩岸局勢高度敏感的此刻，這不是一句單純的描述，而是一種政治宣告，更是一種敘事設計。任何重要談話背後，一定有她想要說服的人，也一定有她想打造的未來。問題是——她究竟想說服誰？

一、她在對台灣人說：投降吧！

鄭麗文的談話核心訊息非常清楚：

• 中國越來越強

• 台灣撐不久

• 台獨不切實際

• 抵抗是自殺

• 最好快投降

這不是分析，而是心理戰。

張景森說，她的語言不是在討論「怎麼強化台灣」，而是在說服台灣人「放棄抵抗的理由」。吊詭的是，她不是在警告中國的威脅，而是在放大中國的威脅。一個關心國家安全的領袖，第一步應該是強化自信、努力團結，而不是不停地告訴民眾：「你們注定失敗。」

張景森說，二、她在對北京說：我比誰都配合！鄭麗文的政治語言，從頭到尾都在做一件事——爭取北京的政治代理。她不是在告訴台灣人：我會替台灣爭取最好的和平

她是在告訴北京：我會幫你把台灣搞定

而她的做法非常直接：

• 放大中國力量

• 貶低台灣能力

• 貶抑台灣人的意志

• 否定自衛與軍購的必要

• 對美國表現疏離與挑釁

張景森說，整套話術的總和效果只有一件事：增加中國的談判籌碼，削弱台灣的談判籌碼。如果她真心期待和平談判，這真是荒腔走板；但如果她期待北京賞識，這是精準布局。

張景森說，三、她在對美國說：給你冷屁股！鄭麗文釋放另一個訊號：

• 台灣不需要軍購

• 美國不要把台灣當棋子

這不是戰略自主，而是切割美國支援。

它的實際效果非常清楚：

• 北京更放心了

• 台灣更孤立了

• 美國更冷淡了

張景森說，三方互動中：中共得到最大利益，台灣得到最大風險。

張景森說，四、談判專業的判斷：她適合代表北京，不適合代表台灣，一個真正要代表台灣談判的人，必須先做到：

• 保持外部支持

• 團結內部社會

• 維持自信與籌碼

• 讓對方知道你不好惹

換句話說：

先把自己的橘子捧高，談判時才能拿對手的蘋果

張景森說，鄭麗文卻反其道而行：

• 散播失敗主義

• 討好北京

• 冒犯美國

張景森說，這種人去談判，台灣大概連蘋果都拿不到，能剩一塊西瓜皮就算幸運。所以，就算哪一天台灣人真的準備投降，也不會選她當談判代表。

張景森說，因為談判代表的任務，是幫自己這一邊多拿一點利益，不是替對方鋪路、把自己清倉大拍賣。

反過來說，恐嚇台灣人、勸誘台灣人、替中共殺價，這一套綜合技能，倒真的符合「北京的最佳代理人」人設。

張景森說，結語：台灣人接受成為失敗民族嗎？鄭麗文的談話不是觀察，而是定位。她在定位台灣是弱者，定位中國是強者，定位美國是麻煩者，定位自己是最適合被北京使用的人。問題不在她，而在我們：

台灣人願意被塑造成失敗民族嗎？

台灣社會願意放棄自身主體性，任人替我們決定未來嗎？

我們願意把談判代表交給一個連自己都不相信台灣的人嗎？

張景森說，從談判專業角度看得更清楚：

鄭麗文最擅長的談判，是替強者恐嚇、削價、建構屈服敘事，而不是替弱者爭取利益。所以她最適合的工作，不是代表台灣談判，而是代表北京來談判「如何管理台灣」。

