張景泰接八軍團政戰主任 副參謀長楊富雄退伍 兩人獲頒馬祖榮譽縣民

〔記者俞肇福／綜合報導〕陸軍馬祖防衛指揮部(簡稱馬防部)政戰主任張景泰12月1日榮升陸軍第八軍團指揮部政戰主任，馬防部副參謀長楊富雄也於12月1日榮退。馬防部政戰主任由憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校升任，並晉升少將。

張景泰與楊富雄兩人27日下午5時10分前往連江縣政府，向縣長王忠銘辭行，王忠銘代表縣府頒授「榮譽縣民證」，感謝他們在馬祖任內為地方建設、軍民合作及區域安全所做出的貢獻。副縣長陳冠人、代理秘書長陳明傑、民社處長曾玉花及文化處長吳曉雲也到場歡送，氣氛溫馨。

王忠銘表示，馬祖軍民合作向來密切，馬防部在地方事務上總是第一時間伸出援手，從救災到大型活動支援，從社區協助到文化推廣，都能看見國軍的影子。他公開感謝張景泰與楊富雄在任內以專業、熱忱與穩健的能力，使軍民關係更加融洽，成為地方值得信任的夥伴。

張景泰2025年4月調任馬防部政戰主任，上任後，他積極強化軍民溝通，從地方活動、官兵心輔、生活教育到協調部隊參與防災應變皆投入心力。面對即將到來的調任，他期許自己迎向未來嶄新的旅程。馬防部政戰主任一職由原憲兵指揮部政戰副主任張博彥接任。

排灣族出身的楊富雄在馬祖服務長達5年半，占了從軍的重要階段，曾任南竿守備大隊大隊長3年半，接任馬防部副參謀長，深受官兵與地方信任。對於即將離開這片陪伴他多年的土地，他坦言十分不捨。12月1日退伍後，他將返回屏東縣繼續為故鄉奉獻心力，也希望未來能搭乘高雄飛馬祖班機，回馬祖走走。

