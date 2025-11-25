張智倫批小橘書加總統簽名重印是「馬屁文化」

國民黨立委張智倫針對「全民國防手冊」(小橘書)的發行問題提出質疑。張智倫指出,國防部第一版印製5000份時沒有賴清德總統簽名,第二版卻動用第二預備金6450萬元印製1100萬本,並加上總統簽名,批評這是「國防部的馬屁文化」。

張智倫質疑,為何不使用一般預算而要動用第二預備金?他強調,第二預備金通常用於臨時狀況或災難發生時,且無需經過立法院審查。國防部副部長解釋,第一版印製時有編列預算,但後來發現效果良好,決定擴大印製時年度預算不足,才依預算法第70條申請第二預備金。

張智倫也針對手冊內推薦的APP提出問題,指出警政APP沒有離線地圖功能,而消防APP有此功能,且兩個APP對同一避難處所的收容人數顯示不一致。以立法院附近某收容處為例,一個APP顯示可容納1416人,另一個卻只顯示645人。內政部長劉世芳回應,兩套系統使用的參數不同,警政系統以建築技術規則核定的容納人數為準,消防系統則使用經緯度定位,可能將同一地點的多個避難處所合併計算。

針對私人大樓地下室避難空間的開放問題,張智倫關切民眾避難時大樓是否會開放。劉世芳明確表示,根據民防法規定,當空防警報發布時,這些大樓必須對外開放讓民眾避難。此外,劉世芳也說明,目前全台村里長的防災士訓練已達三分之一以上,未來將持續推動防災協作中心的建立。

