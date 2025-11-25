張智霖替「小媽」趙雅芝站台送香吻！猛追佘詩曼上演格差戀

劉松仁（右起）和趙雅芝再搭檔，上演純情黃昏之戀。（年代提供）

港劇《西關大少》以民初為背景，玉女掌門人趙雅芝搭檔螢幕情侶劉松仁上演動人的黃昏之戀，也是她當時睽違18年的重磅復出之作。今年剛過71歲大壽的趙雅芝堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，不僅演唱多首情歌，還穿上皮衣打起架子鼓，相當有活力，途中曾在《西關大少》飾演繼子的張智霖驚喜現身送吻，掀起全場最高潮。

《西關大少》是張智霖與趙雅芝的首次合作，他透露從前就是趙雅芝的粉絲，能夠扮演「母子檔」簡直美夢成真，而「追星成功」的緣分也綿延至今，他出現在趙雅芝出道50周年紀念派對。

張智霖（右起）與佘詩曼多次合作，這次在《西關大少》扮演歡喜冤家。（年代提供）

劇中張智霖飾演囂張跋扈的富家少爺，與佘詩曼飾演的夜香妹之間所展開的「歡喜冤家」情節，成為全劇最吸睛的看點之一。兩人起初水火不容，卻也在你來我往間悄悄萌生情愫。播出後收視屢創佳績，最高更突破40點，成為許多觀眾心中的港劇經典。24日起每周一至周五晚間8點年代MUCH台、晚間10點MOD壹綜合台的《西關大少》。

