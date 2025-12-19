張書偉升格二寶爸！前女友勇兔談「閃兵爭議」搖頭回應 突宣布年前動刀

記者宋亭誼／台北報導

男團「Energy」張書偉與謝京穎結婚兩年，歷經喪父、閃兵案低潮，18日宣布迎來雙胞胎，正式升格準爸媽。事實上，謝京穎17日原本預計出席八點檔殺青宴，沒想到最後卻沒出現；而張書偉舊愛勇兔（林筳諭）現身受訪時，被問到之後選對象是否會先關心兵役問題，她先是嘟嘴搖頭，隨後補充：「該履行的義務履行就好」，結果經紀人馬上出來喊停，逗樂現場媒體。

勇兔大方談舊愛張書偉。（圖／民視提供）

勇兔17日晚間以一襲黑色單肩長禮服亮相八點檔殺青宴，裙擺一路開衩到腿部，一亮相引發現場媒體驚呼。勇兔受訪透露，她會如此盛裝出席全是為了導演的7千元紅包，由於禮服是女星蘇晏霈友情贊助，她也包1千元作為回禮，「我出我的肉體，她出她的衣服，很公平。」

勇兔透露，殺青宴前導演打趣表示「你們一定不敢穿禮服來」，她隨口一問「你要包紅包給我嗎？」沒想到導演一口答應，勇兔當下立刻尋求謝瓊煖、藍葦華的意見，結果每個人都鼓勵她「玩啊，為什麼不玩」，最後她也下定決心：「來都來了，不要虧這個行程，賺個紅包回家吧！」

勇兔（中）的禮服由蘇晏霈（右）提供。左為何蓓蓓。（圖／民視提供）

勇兔分手張書偉後，感情狀態備受關注，而好友大牙（周宜霈）今年8月也宣布與前夫阿廖師（廖勛威）結束5年婚姻，勇兔笑稱自己經常跟大牙「互相傷害」，而她每天都會觀察對方回家沒、家裡燈有沒有亮著，「車在、人不在就代表她可能偷偷出去約會；車不在就可能是去工作」，不過大牙的車子幾乎都不在家。至於跨年安排，勇兔爆料大牙傳訊給她「一個人不叫跨年，那叫晚睡，兩個人才叫跨年」，讓勇兔哭笑不得直呼困擾，因為她早有其他規劃。

勇兔透露自己目前沒有對象，同時感嘆交友圈狹小，身邊朋友圈多半結婚生子，加上自己年紀漸長，反而覺得談戀愛變得困難，「我覺得我自己很龜毛 如果對方也很龜毛，變得很像找一個麻煩給自己，我覺得太麻煩了」，但她強調並不排斥圈內人。

勇兔、大牙是好友兼鄰居。（圖／資料照）

勇兔4月開始拍攝八點檔，一路拍到現在累積超過150集戲份，沒想到其實她一投入八點檔健康便亮紅燈。勇兔回憶，某天起床她感到右肩不對勁，由於當天晚上還有動作戲，她第一時間求助骨科醫師，施打神經阻斷與肉毒硬撐上工，甚至扛滅火器拍戲，「一到現場我就覺得我的頸椎像電流一樣，隔天又酸又痛又麻，馬上到馬偕掛急診。」

經醫師診斷，勇兔後節頸椎第5、6節突出壓迫到神經，導致右手大拇指經常出現痠麻感，為了避免情況惡化，醫師建議進行微創手術治療，不過勇兔擔心影響劇組拍攝進度，苦撐到殺青才決定動手術，期間只能靠復健減緩疼痛，只是復健效果有限。勇兔透露，目前仍在評估階段，預計年前會進行手術，而醫師建議術後需住院5天，修復期至少1個月，「我姐姐會來照顧我，很多朋友也說會來醫院看我、幫我」，愛犬「七辣」屆時則會寄宿在狗友家。

