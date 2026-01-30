張書偉妻謝京穎懷雙胞胎！毛孩展「神級靈性」舉動 貼心護肚萌翻眾人

記者林宜君／台北報導

迎接新生命前，家中最先感受到變化的，竟是毛孩。Energy成員張書偉的老婆謝京穎近日分享孕期點滴，不只公開懷上雙胞胎女兒後的生活轉變，更透露家中兩隻愛貓出現「超有靈性」的貼心舉動，讓她忍不住直呼療癒。32歲的謝京穎與Energy成員張書偉於2023年登記結婚，並在隔年6月補辦婚禮。夫妻倆於去年12月透過社群平台宣布懷上雙胞胎，消息曝光後，湧入大量祝福聲浪。本月29日，謝京穎再度分享孕期日常，意外成為焦點的，則是家中兩隻貓咪的暖心變化。

廣告 廣告

夫妻倆於去年12月透過社群平台宣布懷上雙胞胎，消息曝光後，湧入大量祝福聲浪。（圖／翻攝自謝京穎IG）

謝京穎在IG上傳近照並寫下生活紀錄，透露自從懷孕後，家中貓咪彷彿察覺到她的身體狀態不同，行為也跟著變得更加溫柔。其中一隻「貓哥哥」幾乎全天候黏在她身邊，連她洗澡、上廁所都要陪伴，「門不能關，一關起來就立刻喵喵叫還抓門」，讓她哭笑不得。另一隻貓咪則變得格外謹慎，不再像過去那樣直接跳上她的身體，而是會先輕輕伸手碰她的腳、看著她的臉，彷彿在「徵求同意」。謝京穎形容，只有在她點頭、拍拍腿示意後，貓咪才會安心靠近，讓她忍不住大讚「真的超有靈性」。

這些貼心又可愛的互動，也讓謝京穎開始想像未來雙胞胎出生後，孩子與毛孩相處的畫面。她感性寫下：「牠們似乎跟我一樣期待著。想像未來她們和喵寶貝們一起生活，光想我就覺得好療癒呀。」貼文曝光後，引起許多愛貓網友共鳴，留言紛紛表示「貓咪真的很有感覺」、「喵寶貝一定知道家裡要多成員了」、「兩隻都是天使貓」、「看到都被療癒到了」。

謝京穎形容，只有在她點頭、拍拍腿示意後，貓咪才會安心靠近，讓她忍不住大讚「真的超有靈性」。（圖／翻攝自謝京穎IG）

此外，夫妻倆也在本月 1 日公開寶寶性別。當天兩人原本依照直覺猜測會是男孩，還特地穿上藍色服裝入鏡，沒想到刺破氣球揭曉答案時，雙胞胎竟是女生，讓兩人當場又驚又喜。謝京穎事後透露，之所以會猜是男生，是因為得知懷孕後曾夢到大量蛇，聽信坊間說法才產生聯想，結果完全不準。面對結果出爐，謝京穎也溫柔表示：「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶。」並笑稱老公張書偉正式「入住女子宿舍」，迎接人生全新階段。

更多三立新聞網報導

5生肖農曆年前翻身！2026火馬年大翻身 事業財運雙爆發

于朦朧還在畫面裡出錯！網友說他可愛 卻也同時承認于朦朧回不來了

TWICE忙內長大了！周子瑜封面大解放 性感曲線直接輾壓版面

51歲跟風Z世代自拍！許茹芸夫妻互動甜到網友融化 連舒淇都按讚

