張書偉涉閃兵役 開庭認罪 稱為保工作犯案盼緩刑
男團Energy成員張書偉涉閃兵役遭起訴，今天（12日）在庭上認罪，辯護人稱當時Energy有團體成員離開、工作機會銳減，張書偉是為保住工作機會才犯案，考量其目前工作全停擺無收入，妻子才剛生雙胞胎需休養，盼輕判或緩刑。檢方則指，張書偉抱僥倖心態直至被拘提，見無法再掩蓋時才坦承犯行，與所稱有自首之意不符。
張書偉離開法院時面對媒體時鞠躬致歉，表示對於自己犯下的錯誤影響到兵役公平性，再次跟社會大眾說聲抱歉，後續審理期間他會持續反省並配合司法調查。
新北檢警去年2月起偵辦閃兵役案，追查出多名藝人涉找上主嫌陳志明，涉偽造高血壓躲兵役。新北檢去年10月拘提修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，11月以妨害兵役、偽造文書等罪起訴，並具體求刑2年8月。
新北地方法院今天召開準備程序庭，張書偉在庭上坦承全部罪行，稱當初是透過友人介紹認識陳志明，以新台幣10萬至20萬元請他處理，但確切價錢已記不清，印象中是以現金支付。
辯護人指出，張書偉是因經濟陷入困境，當時Energy有團體成員離開、工作機會銳減，面對須扶養父母長輩的經濟壓力，為保有工作機會才做此決定。且其逃避役期為1年，所生損害非巨大。
辯護人說，在檢警前2波專案查緝時，張書偉曾考慮自首，但因團體才剛復出，怕影響到其他成員，盼以較審慎方式面對，未料在前往自首前就被拘提，考量其目前工作全停擺無收入，妻子才剛生雙胞胎需休養，身為家中唯一能工作的經濟支柱，盼從輕量刑或宣告緩刑。
對於辯護人所指役期1年與起訴書不同，公訴檢察官表示，張書偉民國69年生，88年進行徵兵體檢，與兵役法97年修法後無關，役期應為1年10月，建請函詢內政部役政司。
公訴檢察官更指，從手機勘驗內容可知，去年2月閃兵役案延燒甚大時，張書偉卻抱持僥倖心態，直至去年10月被拘提，見無法再掩蓋時才坦承犯行，與其所辯有自首之意完全不符。
今天開庭時，疑似張書偉的親友在旁聽席竟直接拿出手機拍照，遭法官當場抓包，命法庭人員立即檢查其手機並要求刪除影像，並請法警予以監督。
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