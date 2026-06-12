張書偉閃兵出庭認錯！愛妻謝京穎「經紀公司發聲」洩真實近況

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娛樂中心／綜合報導



男團「Energy」成員張書偉涉兵役案件遭新北地檢署起訴、被求處2年8月徒刑，今（12日）上午張書偉在律師陪同下首度出庭應訊，恰逢上個月才迎來雙胞胎女兒誕生，身分剛升格新手爸爸的他，近況也受到外界關注，對於張書偉出庭及家庭現況，妻子謝京穎透過經紀公司做出回應。





張書偉閃兵出庭認錯反省！愛妻謝京穎「公司發聲」洩真實近況

上月才迎來雙胞胎女兒誕生的張書偉，稱自己目前也肩負照顧家庭與扶養長輩的責任。（圖／翻攝自謝京穎@臉書）





張書偉與謝京穎於2023年結婚，今年5月迎來雙胞胎女兒「桐桐」與「棠棠」，一家四口正式展開新生活，而今張書偉因閃兵案件出庭應訊，張書偉當庭表示已深刻反省，也再次向外界表達歉意，希望能承擔應有責任，庭訊期間，律師則說明張書偉過往工作與家庭狀況，指出張書偉當年因團體成員離開、工作機會減少，收入大幅下滑，2007年全年收入僅3800元，為了維持演藝工作及負擔家庭責任，才做出錯誤決定，如今對此深感後悔，並指出他目前仍需照顧家中長輩、負擔房貸，同時肩負照顧家庭責任，希望法院能將其認罪態度及家庭因素納入考量。

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張書偉閃兵出庭認錯反省！愛妻謝京穎「公司發聲」洩真實近況

謝京穎經紀公司表示，謝京穎目前正在坐月子，專心照顧兩個寶寶。（圖／翻攝自謝京穎@臉書）

目前仍在月子中心休養的謝京穎，所屬鳳凰藝能則回應表示：「謝京穎目前正在坐月子補養身體，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：張書偉閃兵出庭認錯反省！愛妻謝京穎「經紀公司親發聲」洩真實近況

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