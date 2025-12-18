張書偉閃兵後首露面公布喜訊 謝京穎喜懷雙胞胎秒變「一家四口」

【緯來新聞網】藝人謝京穎與 Energy 成員張書偉因拍攝八點檔《市井豪門》假戲真做，於 2023 年12月登記結婚、今年6月舉辦婚禮。今（18日）正值兩人結婚兩週年紀念日，謝京穎驚喜透過社群平台發文，正式官宣「一家變四口」的喜訊，證實已懷上雙胞胎，將在明年春天迎接兩位新成員。

謝京穎公布懷孕，還是雙胞胎。（圖／翻攝自謝京穎臉書）

謝京穎感性寫道：「2025.12.18 結婚兩週年，我們家一次多了兩個新成員。」她特別感謝孩子選擇了他們，讓這段婚姻充滿了強大的力量與滿滿的幸福，並以標記「一次兩個雙馬寶」與「年末最甜蜜的聖誕禮物」標籤，透露肚子裡是可愛的雙胞胎，與老公張書偉相約明年春暖花開之際，正式歡迎寶貝們「光臨張宅」。



其實謝京穎的孕事早有跡象，近期她在拍攝民視八點檔《好運來》時，就被眼尖網友發現身形比以往圓潤、小腹微隆，且在鏡頭前出現明顯的「布丁頭」，當時經紀公司雖以「水腫」委婉回應，但謝京穎也曾幽默透露不補染髮根是為了「安胎」，如今真相大白，網友紛紛湧入留言區獻上祝福。



回顧兩人的求子路，謝京穎去年底便已完成「冷凍胚胎」療程，當時一次取出 33 顆卵子，為備孕做足準備。雖然今年下半年張書偉曾一度捲入爭議風波，但謝京穎始終在旁堅定守護，如今在結婚兩週年之際迎來雙胞胎喜訊，也讓這份週年禮物顯得格外珍貴且意義非凡。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

蔡依林突快閃信義區開唱！新歌全pass 敗在這首經典情歌尷尬忘詞

蕭秉治被指「臉很兇」私下卻害羞 張若凡揪打造崩潰情歌