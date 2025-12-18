張書偉閃兵神隱兩個月 老婆曝懷雙胞喜訊

謝京穎宣布懷上雙胞胎。（圖／翻攝謝京穎臉書）

八點檔女星謝京穎選在跟張書偉結婚兩年的今天（18日），宣布懷孕的喜訊，且是一次懷上雙胞胎，照片中她跟老公張書偉甜蜜相視而笑，張書偉10月爆出閃兵後神隱多時，看起來幸福不減。

謝京穎臉書全文：

2025.12.18

結婚兩週年

我們家一次多了兩個新成員

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們

#一次兩個雙馬寶

#年末最甜蜜的聖誕禮物

