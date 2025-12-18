張書偉閃兵神隱「鬧出兩條人命」 謝京穎懷雙寶揭「意外」心情！公司喊話：踏實過日子
張書偉雖然身陷閃兵爭議，卻不影響「做人成功」，與謝京穎在結婚兩週年這一天宣布懷雙胞胎喜訊，由於之前謝京穎曾凍胚胎，是否是「解凍」才懷雙寶？透過經紀公司鳳鳳藝能回應：「雙胞胎是意外的到來，真的很驚喜。」
鳳鳳藝能並表示：「謝京穎、張書偉在結婚週年之際迎來『雙倍驚喜』，對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。接下來最重要的，是一家四口平安健康，媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。我們也期待他們在忙碌的生活中，依然保有笑容與默契，彼此體諒、相互扶持，把日子過得踏實而溫暖。」
準媽媽剛拍完8點檔 經紀公司曝日後行程「保持彈性」
謝京穎剛拍完8點檔《好運來》，對於她之後的工作安排，鳳鳳藝能也說：「身為經紀公司，鳳鳳藝能將以最實際的方式全力支持，未來工作安排將以健康為優先，行程保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整。祝福他們把每一天都當成值得紀念的日子，從兩個人，走向更完整、更閃耀的家庭，再次獻上最真誠的恭喜。」
