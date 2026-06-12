張書偉閃兵遭求刑2年8月...工作全告吹 謝京穎鬆口真實經濟狀況

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

娛樂中心／蔡佩伶報導

男團Energy成員張書偉，因涉嫌閃兵被新北地檢署起訴，遭求刑2年8月徒刑，然而，結婚3年的妻子謝京穎才剛生下雙胞胎女兒出生，目前仍在月子中心休養，針對張書偉被求刑，謝京穎也透過所屬公司回應了。

經紀公司表示謝京穎目前在月子中心補養身體，而剛成為新手媽媽的她，也會盡全力照顧雙胞胎女兒，讓老公張書偉沒有後顧之憂，至於張書偉因為閃兵導致工作全都告吹，經紀公司透露謝京穎有接業配，維持收入。

廣告 廣告

張書偉今（12日）開庭當庭認罪，不過律師主張當年張書偉是因為團體成員離開，造成收入下降，而為了撫養父母跟姑姑，必須要保有持續拍戲的機會，才會犯下本案，如今也後悔不已，律師強調張書偉是家中經濟支柱，但現今工作全無，且老婆又剛產下雙胞胎，因此請求法院給予輕判，並宣告緩刑，讓張書偉有改過自新的機會。

張書偉、謝京穎升格一家四口家庭。（圖／VISION海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

陳偉霆低調當爸！突拋售名下2房產 持有15年「驚人獲利」曝光

劉亦菲竟不姓劉！起底驚人家世...意外洩「超仙本名」：像小說女主角

一毛都不給兒子！59歲資深男星證實已立好遺囑 財產繼承人曝光

賓士車當畢業禮物！33歲男星超狂「家世背景」遭起底 竟是免稅店富二代

