張書偉閃兵遭求刑2年8月 謝京穎剛生雙胞胎現況曝光

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張書偉當庭認了閃兵，謝京穎公司表示，女方接業配維持一定的收入。（圖／翻攝自IG @shuwei11041104）

台灣男團Energy成員張書偉去年捲入閃兵風波，遭求刑2年8個月，今（12日）開庭，張書偉庭後向大家道歉：「對於我犯下的過錯影響到兵役公平性，非常抱歉，也會持續反省」，而他的演員老婆謝京穎所屬經紀公司，稍早做出回應。

謝京穎上月剖腹產下雙胞胎女兒，取名「桐桐姊姊、棠棠妹妹」，成為新手媽媽。對於丈夫張書偉今閃兵案開庭、當庭認罪，謝京穎所屬公司鳳凰藝能回應：「謝京穎目前正在坐月子補養身體，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂。」

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張書偉12日上午在律師陪同下出庭應訊，庭訊結束後，他步出法院表示，坦承犯行，已全然認錯，對於影響到社會公平性，再次向外界道歉，未來審理期間會繼續反省，並配合司法調查。律師主張，張書偉是家庭經濟支柱，當年團員離開，人氣下滑、工作量銳減，所以做出錯誤行為，如今他肩負扶養長輩及剛出生的雙胞胎女兒，盼法能輕判甚至是緩刑。

去年10月，張書偉首次在社群平台承認閃兵，並用黑底白字文道歉：「對於15年前未經思慮所犯的錯誤，我深感懊悔與自責，未來會全力配合司法調查，承擔應有的責任。」

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