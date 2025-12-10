張書偉閃兵陷低潮！小13歲嫩妻謝京穎爆「好孕到」 經紀公司43字回應了

張書偉（右）與謝京穎傳出「好孕到」。翻攝IG @orange_hsieh

謝京穎與張書偉結婚2年，近日被指似乎圓潤許多，遭疑「好孕到」，而她所屬經紀公司鳳凰藝能回應：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」

張書偉才剛歷經父喪，10月底又因涉及閃兵爭議被逮，演藝事業陷入低潮，謝京穎當時眼見他被上銬帶走，在社群上用天氣發文「這場雨下的很大很急」，疑似抒發心聲，這段時間也一邊忙工作、一邊力挺陪伴老公。

謝京穎曾分享小腹微凸畫面。翻攝IG @orange_hsieh

去年完成冷凍胚胎！打排卵針小腹微凸

32歲的謝京穎比張書偉小13歲，事業心正強，但結婚後就多次被傳懷孕，去年11月則宣布完成「冷凍胚胎」，共取了33顆卵子，當時還分享老公幫她打排卵針的畫面，也因打針而小腹微凸，她也拍照留念。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

謝京穎遭「阿偉」下藥陷害！冷到全身痙攣 恐懼喊：一秒都待不住

結婚向佐6年屢傳婚變！郭碧婷認了相處狀態「不用天天聯繫」 為這件事喊打老公

台8女星「新婚閨房樂」曝光！羞露「私密部位」提前保養 竟突然歪樓變母子情