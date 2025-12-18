張書偉、謝京穎喜懷雙馬寶

結婚兩週年，張書偉和謝京穎喜懷雙胞胎。

記者戴淑芳∕台北報導

藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，18日宣布喜懷雙胞胎，明年將升格新手爸媽。謝京穎驚喜表示，孩子意外來的，「一次2個雙馬寶，年末最甜蜜的聖誕禮物。」

謝京穎近來緊鑼密鼓拍攝八點檔《好運來》，卻被眼尖網友發現身形似乎圓潤許多，小腹也有些凸出，被外界懷疑有孕，原本都未承認，直到殺青酒後，在社群媒體分享「好孕來」喜訊。

謝京穎在貼文中寫下「2025.12.18 結婚兩週年」，宣布懷上雙胞胎，「我們家一次多了2個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」