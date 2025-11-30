張書豪寵妻放風老婆！歐陽妮妮極樂韓國被拍 「白嫩鉛筆腿」全都露

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星歐陽妮妮是演員歐陽龍和傅娟的長女，去年（2024）甜嫁男星張書豪後，於同年跨年夜平安生下兒子「睦睦」，正式迎來一家三口的生活。然而，投入育嬰生活的歐陽妮妮今（30日）發文感謝老公給她放風時間，讓她能夠跟閨蜜一同出國遊玩。

歐陽妮妮今（30日）曝光跟好姐妹出遊的美照，提到當媽之後，能夠首次放風出國都要歸功於老公張書豪，而歐陽妮妮也曬出在韓國首爾的火辣穿搭，只見她全身以白色系為主，襯托出雪白的肌膚，尤其下半身穿著短褲，辣露細長的鉛筆腿，好身材全被看光。

值得注意的是，歐陽妮妮產後快滿一年，身材早已恢復如初，與好姐妹站一起合照時，更看不出來是一個孩子的媽。其實，歐陽妮妮婚後曾在綜藝節目《亂室英雄》同框張書豪，談到生小孩她認為不辛苦，未來也有打算生二寶、三寶，不過張書豪表示目前暫不考慮，強調希望準備充足之後再生。

歐陽妮妮產後首次放風出國。（圖／翻攝自IG）

