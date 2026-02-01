張書豪帶兒遊日有感！ 見「電梯這一幕」大讚：育兒友善環境

張書豪日前與妻兒前往日本，發現當地的電梯設置育兒友善。（翻攝自張書豪IG、Threads）

藝人張書豪與女星歐陽妮妮婚後育有1歲兒子，張書豪近日發文讚嘆，日本的專用電梯只會有孕婦、嬰兒推車與輪椅等有需要的人使用，優先電梯則是會自動禮讓帶嬰兒的家長，引來網友共鳴，直呼：「日本育兒友善。」

張書豪日前與家人前往日本旅行，對當地育兒友善的設施留下深刻印象，他在Threads分享，待了2天發現日本的「專用電梯」不會看到除了孕婦、嬰兒推車、輪椅以外的人使用，甚至都不會排隊；而優先電梯則即使你排在後面，前面的人看到帶嬰兒的家長，也會讓你先進去。

廣告 廣告

張書豪表示，他特別羨慕日本明確區分「專用」與「優先」電梯，避免模糊的「優先」就大家依心裡的尺去衡量，離峰時段大家都能方便使用，但對於「專用電梯」，他認為在日本人心裡，「你不是老弱婦孺，去按去等，除了真的很丟臉，不是被其他日本人叫出來，就是被百貨警衛叫出來吧」。

不少家長和網友對此表示共鳴，留言稱「日本真的很育兒友善」，並分享自己帶孩子搭電梯、電車時的經驗，大家都會優先禮讓，讓人覺得暖心感恩」，但也有人坦言，在日本百貨公司也曾遇過當地人搶搭優先電梯的情況。





更多《鏡新聞》報導

館長直播帶貨驚見「中國威士忌」 新北市財政局收檢舉調查中

「孩子長大前不冒險」 歐陽靖：不帶他去醫療落後、衛生差地區

甜甜圈店「外帶」也不賣帶6歲童家長 蘇怡寧：包裝精美的歧視