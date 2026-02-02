張書豪攜1歲兒遊日驚嘆「育嬰天堂」 揭3項硬指標：台灣難看到

娛樂中心／程正邦報導

男星張書豪與歐陽妮妮婚後晉升新手奶爸，近期他帶著剛滿 1 歲的兒子「睦睦」赴日旅遊，這趟行程讓他對日本社會的「育嬰友善」落實程度大為震撼。張書豪在社群平台發長文感嘆，日本不僅在硬體設施上分類嚴謹，軟體服務更是展現了對親子家庭的高度尊重，讓他羨慕直言：「真心佩服！」

張書豪最近帶1歲兒子去日本玩，感觸良多。（圖／翻攝自Threads @bryanchang1988）

電梯分流的極致：不只是「優先」更是「專用」

張書豪觀察到，日本公共場所的電梯標示極其明確，大致分為「專用」與「優先」兩類：

* 專用電梯（Specialized Elevator）： 現場幾乎完全看不到健康人或無推車族群進入，即便一般電梯已大排長龍，專用電梯依然保持空蕩，留給真正需要的孕婦、推車族與身障者。他笑稱：「如果不符身份去按，日本人可能覺得太丟臉，搞不好還會被百貨警衛請出來。」

* 優先電梯（Priority Elevator）： 雖然一般民眾也可搭乘，但張書豪親身體驗到，即便他排在隊伍後方，前方民眾一見到推車，都會自發性地主動禮讓，讓他備感溫暖。

張書豪發現日本專用和優先電梯，大家看到他帶小孩都會讓他先搭乘。（圖／翻攝自Threads @bryanchang1988）

五星級育嬰室：解救父母的神隊友

除了電梯，日本百貨公司的育嬰空間也讓張書豪大讚專業。他細數室內設備，發現從基礎的尿布檯到高級軟硬體應有盡有：

* 硬體設備： 設有沖泡奶粉專用的恆溫熱水器（通常維持在安全的 70-80°C）、副食品加熱微波爐。

* 貼心小物： 提供拋棄式尿布墊、乾紙巾，甚至部分場域還有專門處理尿布臭味的特殊垃圾桶。

* 空間設計： 設有獨立的哺乳室與舒適的休息沙發區，讓家長在行程中也能優雅喘息。

張書豪攜1歲兒遊日驚嘆「育嬰天堂」，會讓爸媽好想移民。（圖／翻攝自Threads @bryanchang1988）

友善餐廳文化：推車不收也能安心吃

許多家長出國最怕帶幼童進餐廳，張書豪卻在這次旅程中得到極佳反饋。他嘗試了炸豬排、天婦羅、壽喜燒等各類店家，發現只要態度客氣地詢問，店家的回應通常非常熱情。

他舉例，有次去一家空間狹小的炸豬排店，兒子正好在推車上熟睡，店家不僅沒有要求收起推車，反而特地挪動桌椅，空出一個大位置讓推車能靠在餐桌旁，讓孩子一路安穩睡到用餐結束。這類「以人為本」的服務細節，讓他對日本的育兒環境評價極高。

張書豪親自回覆網友留言，讓許多打算春節帶小孩遊日的網友安心不少。（圖／翻攝自Threads @bryanchang1988）

專業解析：日本「親子友善」為何強大？

其實日本政府與民間企業長年致力於應對少子化，除了硬體標準化外，更推行「Kids Design Award」等標章制度，鼓勵設計出對孩童友善的空間。此外，日本連鎖家庭餐廳（如 Gusto, COCO'S）多半提供彩繪組與專屬餐椅，讓「親子友善」不僅是口號，而是內化為一種社會公德心與服務標準。

